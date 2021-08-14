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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Днепр-1
Десна - Днепр-1: обзор матча 14 августа 2021
Десна
14.08.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Днепр-1
30'
Д. Безбородько
78'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Днепр-1
84'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Н. Джурасек
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Довбик
Пас отдал
А. Назаренко
75'
Вторая желтая
А. Пихаленок
75'
Желтая карточка
А. Пихаленок
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Д. Безбородько
74'
59'
Вторая желтая
Ф. Ди Франко
54'
Замена
И. Когут
️️️️
М. Чуже
Желтая карточка
Е. Цымбалюк
47'
43'
Желтая карточка
С. Логинов
40'
Желтая карточка
Ф. Ди Франко
33'
Желтая карточка
В. Адамюк
ГОЛ! 1:0!
Д. Безбородько
Пас отдал
В. Калитвинцев
30'
19'
Замена
С. Логинов
️️️️
Н. Кравченко
Замена
В. Волошин
️️️️
Е. Селин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
72
Igor Litovka
ВР
9
Леван Арвеладзе
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Днепр-1
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
30
Невен Джурасек
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Десна
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
15
Викентий Волошин
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Днепр-1
18
Сергей Логинов
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
5-2-3
72
45
Калитвинцев
11
Картушов
44
Цымбалюк
9
8
9
Арвеладзе
5
Тотовицкий
21
Безбородько
33
Селин
33
3-2-5
4
Кравченко
3
Адамюк
5
Сваток
7
Назаренко
8
Пихаленок
25
Чуже
44
44
Дубинчак
9
Довбик
20
Ди Франко
33
Селин
15
Волошин
15
Волошин
33
Селин
21
Безбородько
28
Будковский
28
Будковский
21
Безбородько
4
Кравченко
18
Логинов
18
Логинов
4
Кравченко
30
Джурасек
77
Игнатенко
77
Игнатенко
30
Джурасек
25
Чуже
25
Когут
25
Когут
25
Чуже
Остались в запасе
Десна
Днепр-1
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
44
Арсений Батагов
ЦП
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
44
Арсений Батагов
ЦП
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Десна - Днепр-1
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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