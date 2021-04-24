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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Сивасспор
Денизлиспор - Сивасспор: обзор матча 24 апреля 2021
Денизлиспор
24.04.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
59'
М. Дискеруд
32'
О. Кайоде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Сивасспор
90'
+2
Замена
З. Эрдал
️️️️
Ф. Файр
90'
+1
Желтая карточка
Клаудемир
84'
Замена
Х. Феликс
️️️️
М. Градель
84'
Замена
А. Коне
️️️️
А. Огуз
84'
Замена
Р. Ялчин
️️️️
О. Кайоде
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
K. Aktas
67'
Замена
A. Ben Mohamed
️️️️
S. AytaÃ§
67'
66'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Э. Йесилюрт
Замена
В. Туша
️️️️
M. Mesanovic
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Дискеруд
59'
Замена
М. Дискеруд
️️️️
M. Bakalorz
58'
32'
ГОЛ! 0:1!
О. Кайоде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
4
Фабиано
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
26
Görkem Can
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
3-2-5
4
Фабиано
0
91
22
Муравски
5
28
Сагаль
9
11
6
76
4-4-2
35
Вурал
14
Камара
88
Османпаша
2
Огуз
3
Чифтци
76
Файр
6
Клаудемир
37
Арслан
10
Градель
17
Йесилюрт
80
Кайоде
9
25
Туша
25
Туша
9
5
20
20
5
6
42
Дискеруд
42
Дискеруд
6
91
22
22
91
10
Градель
7
Феликс
7
Феликс
10
Градель
76
Файр
58
Эрдал
58
Эрдал
76
Файр
80
Кайоде
6
Ялчин
6
Ялчин
80
Кайоде
2
Огуз
2
Коне
2
Коне
2
Огуз
17
Йесилюрт
19
Бойд
19
Бойд
17
Йесилюрт
Остались в запасе
Денизлиспор
Сивасспор
26
Görkem Can
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
26
Görkem Can
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Денизлиспор - Сивасспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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