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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Крус Асуль - Реал
Крус Асуль - Реал: обзор матча 16 декабря 2014
Крус Асуль
16.12.2014, вторник, 22:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 4
Завершен
Реал
15'
С. Рамос
36'
К. Бензема
50'
Г. Бэйл
72'
Иско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Крус Асуль - Реал
Замена
И. Валадес
️️️️
Х. Рохас
76'
76'
Замена
Хесе
️️️️
Иско
73'
Замена
С. Хедира
️️️️
Т. Кроос
72'
ГОЛ! 0:4!
Иско
Пас отдал
К. Роналду
Замена
П. Баррера
️️️️
М. Павон
65'
Замена
М. Фабиан
️️️️
К. Хименес
65'
64'
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Рамос
50'
ГОЛ! 0:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Роналду
Пенальти не реализован!
Х. Торрадо
40'
39'
Желтая карточка
С. Рамос
36'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Карвахаль
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крус Асуль
1
Хосе Корона
ВР
2
Фаусто Пинто
ЛЗ
3
Хулио Сесар Домингес
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
15
Херардо Флорес
ПЗ
10
Хоао Рохас
ЛП
27
Эрнан Бернаделло
ОП
6
Херардо Торрадо
(К)
ОП
33
Мауро Формика
ЦП
10
Кристиан Хименес
ПП
9
Мариано Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Крус Асуль
25
Йосгарт Гутьеррес
ВР
12
Гильермо Аллисон
ВР
5
Алехандро Кастро
ЦЗ
17
Эмануэль Лоэсчбор
ЦЗ
16
Альфредо Чавес
ЦЗ
21
Хавьер Баес
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
18
Исмаэль Валадес
ЦФ
23
Анибаль Сурдо
ЦФ
14
Пабло Торрес
ЦФ
19
Алехандро Вела
ЦФ
Реал
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-3-1
1
Корона
2
Пинто
3
Домингес
3
Родригес
15
Флорес
27
Бернаделло
6
Торрадо
10
Рохас
33
Формика
10
Хименес
9
Павон
4-1-1-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
14
Ильярраменди
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
10
Рохас
18
Валадес
18
Валадес
10
Рохас
9
Павон
16
Баррера
16
Баррера
9
Павон
10
Хименес
10
Фабиан
10
Фабиан
10
Хименес
93
Рамос
19
Варан
19
Варан
93
Рамос
8
Кроос
28
Хедира
28
Хедира
8
Кроос
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
Остались в запасе
Крус Асуль
Реал
23
Анибаль Сурдо
ЦФ
14
Пабло Торрес
ЦФ
19
Алехандро Вела
ЦФ
5
Алехандро Кастро
ЦЗ
21
Хавьер Баес
ЦП
17
Эмануэль Лоэсчбор
ЦЗ
16
Альфредо Чавес
ЦЗ
25
Йосгарт Гутьеррес
ВР
12
Гильермо Аллисон
ВР
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Анибаль Сурдо
ЦФ
14
Пабло Торрес
ЦФ
19
Алехандро Вела
ЦФ
5
Алехандро Кастро
ЦЗ
21
Хавьер Баес
ЦП
17
Эмануэль Лоэсчбор
ЦЗ
16
Альфредо Чавес
ЦЗ
25
Йосгарт Гутьеррес
ВР
12
Гильермо Аллисон
ВР
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Крус Асуль - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
- : -
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Керетаро
1 : 3
26.10.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Крус Асуль
2 : 1
22.07.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 1 тур
Атлетико Сан-Луис
2 : 3
18.07.2026
Крус Асуль
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Оссес
(Сантьяго)
Стадион:
Стад де Марракеш
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