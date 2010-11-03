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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Спартак
Челси - Спартак: обзор матча 03 ноября 2010
Челси
03.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 4 тур
4 : 1
Завершен
Спартак
50'
Н. Анелька
63'
Д. Дрогба (П)
67'
Б. Иванович
90+2'
Б. Иванович
86'
Н. Баженов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Спартак
ГОЛ! 4:1!
Б. Иванович
Пас отдал
Ю. Жирков
+2
ГОЛ! 3:1!
Н. Баженов
Пас отдал
Веллитон
Замена
Н. Баженов
️️️️
Э. МакГиди
Замена
Г. Какута
️️️️
Н. Анелька
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Дрогба
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
А. Козлов
️️️️
Алекс
Замена
Н. Дринчич
️️️️
А. Шешуков
ГОЛ! 3:0!
Б. Иванович
Пас отдал
Д. Дрогба
Желтая карточка
А. Иванов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Дрогба
ГОЛ! 1:0!
Н. Анелька
Пас отдал
С. Калу
Желтая карточка
Д. Комбаров
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
(К)
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ПП
39
Николя Анелька
ЛФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
(К)
ЦП
12
Алекс
АП
23
Дмитрий Комбаров
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
18
Никола Дринчич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
4-3-3
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
33
Алекс
19
Феррейра
18
Жирков
7
Рамирес
12
Оби Микел
39
Анелька
11
Дрогба
8
Калу
4-1-2-2-1
31
Дикань
34
Макеев
2
Пареха
17
Сухи
59
Иванов
7
Шешуков
23
Комбаров
80
Ибсон
12
Алекс
46
МакГиди
11
Веллитон
39
Анелька
5
Какута
5
Какута
39
Анелька
12
Оби Микел
16
МакИкран
16
МакИкран
12
Оби Микел
11
Дрогба
15
Старридж
15
Старридж
11
Дрогба
7
Шешуков
18
Дринчич
18
Дринчич
7
Шешуков
46
МакГиди
32
Баженов
32
Баженов
46
МакГиди
12
Алекс
7
Козлов
7
Козлов
12
Алекс
Остались в запасе
Челси
Спартак
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Челси - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран
Тарик Энгюн (оба - Турция)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:00 (прямая); "НТВ" 22:30 (прямая)
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