Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чайка-М - Шахтер Донецк РФ: обзор матча 16 мая 2026

Чайка-М
16.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
1 : 4
Завершен
Шахтер Донецк РФ
66' И. Кузьмин
3' Р. Суанов 30' Т. Касимов 35' И. Гаврильчик 90+4' М. Дегтярёв (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Чайка-М - Шахтер Донецк РФ
Завершен
90' +4
ГОЛ с пенальти! 1:4! Максим Дегтярёв
Желтая карточка
Артем Корнев
90' +2
Замена
Артем Корнев ️️️️➡️️ Илья Бугаев
90'
85'
Замена
Андрей Трофимов ️️️️➡️️ Руслан Суанов
Желтая карточка
Вячеслав Петров
76'
76'
Замена
️️️️➡️️ Георгий Махатадзе
Замена
Айк Оганнисян ️️️️➡️️ Илья Кузьмин
74'
73'
Желтая карточка
Дмитрий Щербань
71'
Замена
Гамид Джамуев ️️️️➡️️ Олег Булатников
71'
Замена
Илья Детенышев ️️️️➡️️ Антон Орлов
70'
Замена
Максим Дегтярёв ️️️️➡️️ Илья Гаврильчик
ГОЛ! 1:3! Илья Кузьмин
Пас отдал Артем Артеменко
66'
Замена
Дмитрий Пензенко ️️️️➡️️ Муса Мударов
63'
Замена
Артем Артеменко ️️️️➡️️ Радислав Веселовский
63'
Замена
Олег Козаченко ️️️️➡️️ Евгений Кузьмин
63'
Желтая карточка
Святослав Брикса
46'
46'
Замена
Элвин Талибов ️️️️➡️️ Тимур Касимов
35'
ГОЛ! 0:3! Илья Гаврильчик
30'
ГОЛ! 0:2! Тимур Касимов
Пас отдал Руслан Суанов
Желтая карточка
Радислав Веселовский
16'
Желтая карточка
Муса Мударов
13'
3'
ГОЛ! 0:1! Руслан Суанов
Пас отдал Георгий Махатадзе
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка-М
96
Иван Сорочинский
ВР
24
Андрей Терехов
ЛЗ
87
Илья Бугаев
ЛЗ
55
Вячеслав Петров
ПЗ
29
Святослав Брикса
ПЗ
21
Владислав Ладыченко
ЛП
26
Арсений Василенко
ЛП
10
Муса Мударов
ЦП
27
Евгений Кузьмин
ПП
12
Радислав Веселовский
ПП
32
Илья Кузьмин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Шкурат
Шахтер Донецк РФ
54
Адам Шиханматов
ВР
2
Владимир Хозин
ЛЗ
14
Дмитрий Щербань
ЛЗ
4
Айрат Мусин
ПЗ
13
Олег Булатников
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЛП
19
Илья Гаврильчик
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ЦП
31
Тимур Касимов
ПП
77
Антон Орлов
ПП
9
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
Чайка-М
90
Айк Оганнисян
ЦЗ
17
Амин Хачаев
ЦЗ
72
Артем Артеменко
ЦЗ
77
Дмитрий Пензенко
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦЗ
4
Артем Корнев
ЦЗ
33
Илья Завалеев
ЦЗ
8
Даниил Левко
ЦЗ
Шахтер Донецк РФ
94
Илья Детенышев
ЦЗ
25
Данил Степанов
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
91
Андрей Трофимов
ЦЗ
18
Гамид Джамуев
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
23
Семен Романюков
ЦЗ
4-5-1
96
Сорочинский
87
Бугаев
55
Петров
24
Терехов
29
Брикса
26
Василенко
27
Кузьмин
21
Ладыченко
10
Мударов
12
Веселовский
32
Кузьмин
4-5-1
54
Шиханматов
13
Булатников
4
Мусин
2
Хозин
14
Щербань
77
Орлов
31
Касимов
21
Махатадзе
8
Карташов
19
Гаврильчик
9
Суанов
32
Кузьмин
90
Оганнисян
90
Оганнисян
32
Кузьмин
12
Веселовский
72
Артеменко
72
Артеменко
12
Веселовский
10
Мударов
77
Пензенко
77
Пензенко
10
Мударов
27
Кузьмин
9
Козаченко
9
Козаченко
27
Кузьмин
87
Бугаев
4
Корнев
4
Корнев
87
Бугаев
77
Орлов
94
Детенышев
94
Детенышев
77
Орлов
31
Касимов
7
Талибов
7
Талибов
31
Касимов
9
Суанов
91
Трофимов
91
Трофимов
9
Суанов
13
Булатников
18
Джамуев
18
Джамуев
13
Булатников
19
Гаврильчик
9
Дегтярёв
9
Дегтярёв
19
Гаврильчик
Остались в запасе
Чайка-М
Шахтер Донецк РФ
17
Амин Хачаев
ЦЗ
33
Илья Завалеев
ЦЗ
8
Даниил Левко
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Шкурат
25
Данил Степанов
ЦЗ
23
Семен Романюков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
Остались в запасе
17
Амин Хачаев
ЦЗ
33
Илья Завалеев
ЦЗ
8
Даниил Левко
ЦЗ
Остались в запасе
25
Данил Степанов
ЦЗ
23
Семен Романюков
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Шкурат
Главный тренер
Олег Алейник
Статистика матча Чайка-М - Шахтер Донецк РФ
5
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
17
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
Новости команд
Все
Чайка-М
Шахтер Донецк РФ
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Чайка-М
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Чайка-М
1 : 2
13.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Победа
4 : 0
06.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+