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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - Спарта
ЧФР Клуж - Спарта: обзор матча 05 ноября 2009
ЧФР Клуж
05.11.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
2 : 3
Завершен
Спарта
25'
Л. Траоре
90'
С. Дюбарбье
5'
Я. Голенда
13'
Я. Голенда
90'
В. Бони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Спарта
Замена
Н. Хохенедер
️️️️
К. Вацек
ГОЛ! 2:3!
В. Бони
ГОЛ! 2:2!
С. Дюбарбье
Вторая желтая
Б. Мара
Желтая карточка
Б. Мара
Замена
С. Бус
️️️️
Ней
Замена
В. Кадлец
️️️️
Я. Голенда
Вторая желтая
Г. Мурешан
Замена
Б. Мара
️️️️
Ч. Деяк
Замена
С. Дюбарбье
️️️️
Х. Кулио
Желтая карточка
Т. Ржепка
Желтая карточка
Р. Каду
Желтая карточка
Г. Мурешан
ГОЛ! 1:2!
Л. Траоре
13'
ГОЛ! 0:2!
Я. Голенда
ГОЛ! 0:1!
Я. Голенда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
4
Кристиан Панин
ЛЗ
80
Тони
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
8
Сикшто Пералта
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
99
Ней
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Спарта
29
Яромир Блажек
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Томаш Ржепка
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
3
Ондрей Кушнир
ПЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
ЧФР Клуж
33
Борис Пешкович
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
19
Нельсон Кабрера
ЦЗ
8
Андре Леао
ОП
7
Эмиль Дика
ЦП
23
Богдан Мара
ПП
19
Сергиу Бус
ЦФ
Спарта
1
Матуш Козачик
ВР
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
21
Марек Стрештик
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-1-3-2
98
Кларо
4
Панин
12
Каду
15
Алкантара
80
Тони
6
Мурешан
8
Пералта
10
Деяк
19
Кулио
90
Траоре
99
Ней
4-2-3
29
Блажек
3
Кушнир
2
Ржепка
4
Хубник
3
Памич
7
Вацек
10
Жофчак
9
Земан
16
Голенда
2
Бони
99
Ней
19
Бус
19
Бус
99
Ней
19
Кулио
16
Дюбарбье
16
Дюбарбье
19
Кулио
10
Деяк
23
Мара
23
Мара
10
Деяк
7
Вацек
4
Хохенедер
4
Хохенедер
7
Вацек
16
Голенда
77
Кадлец
77
Кадлец
16
Голенда
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Спарта
19
Нельсон Кабрера
ЦЗ
33
Борис Пешкович
ВР
8
Андре Леао
ОП
7
Эмиль Дика
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
21
Марек Стрештик
ЦП
1
Матуш Козачик
ВР
10
Любош Калоуда
ЛП
2
Денис Ковба
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
Остались в запасе
19
Нельсон Кабрера
ЦЗ
33
Борис Пешкович
ВР
8
Андре Леао
ОП
7
Эмиль Дика
ЦП
Остались в запасе
21
Марек Стрештик
ЦП
1
Матуш Козачик
ВР
10
Любош Калоуда
ЛП
2
Денис Ковба
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Йозеф Хованек
Статистика матча ЧФР Клуж - Спарта
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
ЧФР Клуж
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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