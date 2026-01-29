Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Црвена Звезда - Сельта
Црвена Звезда - Сельта: обзор матча 29 января 2026
Црвена Звезда
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
89'
Б. Дуарте
88'
Ф. Лопес
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Сельта
Завершен
90'
+5'
ГОЛ! 1:1!
Бруно Дуарте
Пас отдал
Тими Элшник
89'
88'
ГОЛ! 0:1!
Фер Лопес
82'
Замена
Михайло Ристич
️️️️➡️️
Йоэль Лаго
82'
Замена
Оскар Мингеса
️️️️➡️️
Хави Руэда
Замена
Милсон
️️️️➡️️
Никола Станкович
79'
Замена
Бруно Дуарте
️️️️➡️️
Марко Арнаутович
79'
Желтая карточка
Владимир Лучич
73'
69'
Замена
Брайан Сарагоса
️️️️➡️️
Уго Альварес
62'
Замена
Фер Лопес
️️️️➡️️
Яго Аспас
62'
Замена
Ферран Хутгла
️️️️➡️️
Борха Иглесиас
Замена
Неманья Радоньич
️️️️➡️️
Александар Катай
61'
Замена
Adem Avdić
️️️️➡️️
Наир Тикнизян
50'
Травма
Наир Тикнизян
49'
Замена
Владимир Лучич
️️️️➡️️
Василие Костов
46'
45'
+4'
Желтая карточка
Раде Крунич
(подножка)
42'
35'
Желтая карточка
Мигель Роман
(подножка)
Гол отменен - офсайд
Марко Арнаутович
18'
Гол отменен - фол
Марко Арнаутович
8'
Показать весь матч
Live: Црвена Звезда - Сельта
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 1:1.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 1:1.
90+5'
Момент не реализован! Vladimir Lucic (Црвена Звезда).
90+5'
Удар заблокирован. Бил Неманья Радоньич (Црвена Звезда). Ассистент - Timi Max Elsnik.
90+4'
Мигель Роман отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Црвена Звезда.
90+4'
Удар заблокирован. Бил Бруно Дуарте (Црвена Звезда). Ассистент - Милсон.
90+3'
Правила нарушил Оскар Мингеса (Сельта).
90+3'
Adem Avdic (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Сколько минут добавил судья? 5.
90+1'
Илаш Мориба отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Црвена Звезда.
90+1'
Удар заблокирован. Бил Rade Krunic (Црвена Звезда). Ассистент - Seol Young-woo.
90'
Милсон (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Правила нарушил Михайло Ристич (Сельта).
89'
Гол! 1:1! Забил Бруно Дуарте (Црвена Звезда). Проникающий пас сделал Timi Max Elsnik.
87'
Гол! 0:1! Забил Fer Lopez (Сельта).
85'
Маркос Алонсо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Црвена Звезда.
85'
Удар заблокирован. Бил Неманья Радоньич (Црвена Звезда). Ассистент - Милсон.
84'
Милош Велькович (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Правила нарушил Илаш Мориба (Сельта).
83'
Замена у команды Сельта. Yoel Lago ушел, Михайло Ристич вышел.
83'
Замена у команды Сельта. Хави Руэда ушел, Оскар Мингеса вышел.
82'
Правила нарушил Seol Young-woo (Црвена Звезда).
82'
Брайан Сарагоса (Сельта) заработал штрафной на левом фланге.
79'
Замена у команды Црвена Звезда. Никола Станкович ушел, Милсон вышел.
79'
Замена у команды Црвена Звезда. Marko Arnautovic ушел, Бруно Дуарте вышел.
78'
Момент не реализован! Vladimir Lucic (Црвена Звезда).
75'
Marko Arnautovic (Црвена Звезда) заработал штрафной в атаке.
75'
Правила нарушил Yoel Lago (Сельта).
74'
Rodrigao (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Правила нарушил Fer Lopez (Сельта).
73'
Vladimir Lucic (Црвена Звезда) получил желтую карточку за фол.
73'
Хави Руэда (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
73'
Правила нарушил Vladimir Lucic (Црвена Звезда).
71'
Правила нарушил Хави Родригес (Сельта).
71'
Adem Avdic (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Замена у команды Сельта. Уго Альварес ушел, Брайан Сарагоса вышел.
68'
Момент не реализован! Marko Arnautovic (Црвена Звезда). Длинный пас отдал Adem Avdic.
67'
Момент не реализован! Неманья Радоньич (Црвена Звезда). Пас отдал Vladimir Lucic.
65'
Момент не реализован! Marko Arnautovic (Црвена Звезда). Длинный пас отдал Vladimir Lucic.
62'
Vladimir Lucic (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Правила нарушил Илаш Мориба (Сельта).
62'
Замена у команды Сельта. Яго Аспас ушел, Fer Lopez вышел.
62'
Замена у команды Сельта. Борха Иглесиас ушел, Ферран Хутгла вышел.
61'
Замена у команды Црвена Звезда. Aleksandar Katai ушел, Неманья Радоньич вышел.
60'
Момент не реализован! Никола Станкович (Црвена Звезда). Длинный пас отдал Aleksandar Katai.
59'
Marko Arnautovic (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Правила нарушил Yoel Lago (Сельта).
56'
Маркос Алонсо (Сельта) заработал штрафной в атаке.
56'
Правила нарушил Rade Krunic (Црвена Звезда).
54'
Хави Родригес (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
54'
Правила нарушил Marko Arnautovic (Црвена Звезда).
50'
Замена у команды Црвена Звезда. Nayair Tiknizyan ушел, Adem Avdic вышел.
50'
Пауза окончена. Матч продолжается.
49'
Пауза в матче. Травму получил Nayair Tiknizyan (Црвена Звезда).
49'
Момент не реализован! Борха Иглесиас (Сельта). Пас отдал Хави Руэда.
45'
Замена у команды Црвена Звезда. Vasilije Kostov ушел, Vladimir Lucic вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+5'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+3'
Хави Руэда (Сельта) заработал штрафной на правом фланге.
45+3'
Правила нарушил Nayair Tiknizyan (Црвена Звезда).
45+1'
Сколько минут добавил судья? 4.
45'
Timi Max Elsnik (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Правила нарушил Yoel Lago (Сельта).
43'
Rade Krunic (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
43'
Правила нарушил Илаш Мориба (Сельта).
42'
Rade Krunic (Црвена Звезда) получил желтую карточку за фол.
42'
Хави Родригес (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
42'
Правила нарушил Rade Krunic (Црвена Звезда).
41'
Хави Руэда (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил Nayair Tiknizyan (Црвена Звезда).
38'
Vasilije Kostov (Црвена Звезда) заработал штрафной в атаке.
38'
Правила нарушил Илаш Мориба (Сельта).
36'
Илаш Мориба (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
36'
Правила нарушил Vasilije Kostov (Црвена Звезда).
35'
Мигель Роман (Сельта) получил желтую карточку за фол.
35'
Пауза окончена. Матч продолжается.
34'
Пауза в матче. Травму получил Мигель Роман (Сельта).
34'
Rodrigao (Црвена Звезда) заработал штрафной в атаке.
34'
Правила нарушил Мигель Роман (Сельта).
31'
Борха Иглесиас (Сельта) в офсайде.
30'
Rade Krunic (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Правила нарушил Яго Аспас (Сельта).
28'
Пауза окончена. Матч продолжается.
28'
Пауза в матче. Травму получил Илаш Мориба (Сельта).
27'
Илаш Мориба (Сельта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Matheus (Црвена Звезда).
27'
Борха Иглесиас (Сельта) пробил (правой ногой) и попал в левую штангу! Пас сделал Хави Руэда.
25'
Yoel Lago (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Правила нарушил Timi Max Elsnik (Црвена Звезда).
23'
Маркос Алонсо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Црвена Звезда.
19'
Решение ВАР. Нет гола!
17'
Отмена гола после ВАР. Marko Arnautovic (Црвена Звезда)
17'
Marko Arnautovic (Црвена Звезда) в офсайде.
17'
Правила нарушил Yoel Lago (Сельта).
17'
Aleksandar Katai (Црвена Звезда) заработал штрафной в атаке.
15'
Seol Young-woo (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Правила нарушил Уго Альварес (Сельта).
14'
Timi Max Elsnik (Црвена Звезда) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Правила нарушил Мигель Роман (Сельта).
13'
Борха Иглесиас (Сельта) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Matheus (Црвена Звезда). Пас отдал Хави Руэда.
12'
Яго Аспас (Сельта) заработал штрафной на правом фланге.
12'
Правила нарушил Rade Krunic (Црвена Звезда).
11'
Серхио Каррейра (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Никола Станкович (Црвена Звезда).
9'
Решение ВАР. Нет гола!
8'
Отмена гола после ВАР. Marko Arnautovic (Црвена Звезда)
8'
Правила нарушил Aleksandar Katai (Црвена Звезда).
8'
Хави Родригес (Сельта) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Никола Станкович отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сельта.
5'
Rodrigao (Црвена Звезда) пробил головой по воротам. Сейв сделал Ionut Radu (Сельта). Длинный пас делал Timi Max Elsnik.
4'
Rade Krunic (Црвена Звезда) заработал штрафной на правом фланге.
4'
Правила нарушил Илаш Мориба (Сельта).
4'
Пауза окончена. Матч продолжается.
4'
Пауза в матче. Проблемы у команды Црвена Звезда.
1'
Rade Krunic (Црвена Звезда) заработал штрафной на правом фланге.
1'
Правила нарушил Илаш Мориба (Сельта).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
22
Василие Костов
ЦП
10
Александар Катай
(К)
ЛВ
21
Тими Элшник
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
45
Stefan Gudelj
ЦЗ
71
Adem Avdić
ЦЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
6
Махмуду Байо
ОП
37
Владимир Лучич
ЛВ
49
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
40
Luka Zarić
ЦФ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
31
Hugo Burcio
ЦП
36
Андрес Антаньон
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
8
Фер Лопес
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
11
Франко Серви
ЦФ
4-3-1-2
1
Матеус
23
Тикнизян
13
Велькович
5
Родригао
22
Соль
33
Крунич
24
Станкович
22
Костов
10
Катай
7
Арнаутович
21
Элшник
3-2-3-2
13
Раду
17
Руэда
5
Каррейра
29
Лаго
32
Родригес
20
Алонсо
23
Альварес
6
Мориба
16
Роман
10
Аспас
7
Иглесиас
23
Тикнизян
71
71
23
Тикнизян
22
Костов
37
Лучич
37
Лучич
22
Костов
10
Катай
49
Радоньич
49
Радоньич
10
Катай
24
Станкович
7
Милсон
7
Милсон
24
Станкович
7
Арнаутович
17
Дуарте
17
Дуарте
7
Арнаутович
29
Лаго
21
Ристич
21
Ристич
29
Лаго
17
Руэда
3
Мингеса
3
Мингеса
17
Руэда
23
Альварес
97
Сарагоса
97
Сарагоса
23
Альварес
10
Аспас
8
Лопес
8
Лопес
10
Аспас
7
Иглесиас
9
Хутгла
9
Хутгла
7
Иглесиас
Остались в запасе
Црвена Звезда
Сельта
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
45
Stefan Gudelj
ЦЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
6
Махмуду Байо
ОП
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Иван Вильяр
ВР
24
Карлос Домингес
ЦЗ
31
Hugo Burcio
ЦП
36
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
11
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
45
Stefan Gudelj
ЦЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
6
Махмуду Байо
ОП
40
Luka Zarić
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
24
Карлос Домингес
ЦЗ
31
Hugo Burcio
ЦП
36
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
11
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Црвена Звезда
Точно не сыграют
Франклин Тебо
ЦЗ
Сельта
Точно не сыграют
Уго Сотело
ЦП
Виллиот Сведберг
ЦП
Джозеф Айду
ЦЗ
Ману Фернандес
ЦЗ
Статистика матча Црвена Звезда - Сельта
2
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
2
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
18
Офсайды
1
1
Количество передач
534
413
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.29
xGP (предотвращенные голы)
-0.15
-0.15
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Коломбо
Стадион:
Райко Митич
Посещаемость:
39116
Новости команд
Все
Црвена Звезда
Сельта
Аленичев сказал, чем Карседо лучше Абаскаля и Станковича
9 июня
2
«Црвена Звезда» определилась с ценой на Тикнизяна
8 июня
2
Четыре клуба заинтересованы в Тикнизяне
7 июня
3
Скауты двух европейских клубов просмотрят Сперцяна и Тикнизяна в матче сборной Армении
6 июня
Подробности ухода Эраковича из «Зенита»
5 июня
1
Аленичев сказал, чем Карседо лучше Абаскаля и Станковича
9 июня
2
«Црвена Звезда» определилась с ценой на Тикнизяна
8 июня
2
Четыре клуба заинтересованы в Тикнизяне
7 июня
3
Скауты двух европейских клубов просмотрят Сперцяна и Тикнизяна в матче сборной Армении
6 июня
Подробности ухода Эраковича из «Зенита»
5 июня
1
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Месси не дал Смолову футболку: «Посмотрел на меня как на мудака»
27 мая
11
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»
25 мая
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Црвена Звезда
Сельта
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1 : 0
23.05.2026
Севилья
Сербия. Суперлига, 37 тур
Црвена Звезда
1 : 2
22.05.2026
ОФК
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
1 : 1
17.05.2026
Сельта
Сербия. Суперлига, 36 тур
Радник
0 : 0
17.05.2026
Црвена Звезда
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
2 : 3
12.05.2026
Леванте
Сербия. Суперлига, 37 тур
Црвена Звезда
1 : 2
22.05.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 36 тур
Радник
0 : 0
17.05.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 35 тур
Црвена Звезда
1 : 2
09.05.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 34 тур
Чукарички
1 : 2
04.05.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 33 тур
Црвена Звезда
3 : 0
26.04.2026
Партизан
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1 : 0
23.05.2026
Севилья
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
1 : 1
17.05.2026
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
2 : 3
12.05.2026
Леванте
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0 : 1
09.05.2026
Сельта
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
3 : 1
03.05.2026
Эльче
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: