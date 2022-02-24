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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Боруссия Д
Рейнджерс - Боруссия Д: обзор матча 24 февраля 2022
Рейнджерс
24.02.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Боруссия Д
22'
Д. Тавернье (П)
57'
Д. Тавернье
31'
Д. Беллингем
42'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Боруссия Д
86'
Замена
А. Витсель
️️️️
М. Ройс
77'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Мален
69'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Ю. Брандт
69'
Замена
Рейньер
️️️️
Т. Азар
Замена
Г. Камара
️️️️
С. Эрфилд
69'
67'
Желтая карточка
Э. Джан
ГОЛ! 2:2!
Д. Тавернье
57'
55'
Желтая карточка
Н. Шульц
51'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Замена
Л. Балогун
️️️️
Б. Баришич
46'
46'
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Менье
42'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мален
Пас отдал
Д. Беллингем
Желтая карточка
Д. Ландстрем
39'
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Беллингем
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тавернье
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
11
Алекс Лоури
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Бейсси
3
Баришич
6
Голдсон
2
Тавернье
8
Джек
37
Эрфилд
18
Арибо
6
Ландстрем
77
Кент
9
Морелос
3-1-2-3-1
1
Кобель
12
Менье
15
Хуммельс
14
Шульц
23
Джан
5
Беллингем
81
Дауд
8
Брандт
18
Ройс
9
Азар
14
Мален
3
Баришич
27
Балогун
27
Балогун
3
Баришич
37
Эрфилд
18
Камара
18
Камара
37
Эрфилд
12
Менье
27
Вольф
27
Вольф
12
Менье
18
Ройс
28
Витсель
28
Витсель
18
Ройс
9
Азар
19
Рейньер
19
Рейньер
9
Азар
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мукоко
8
Брандт
14
Мален
27
Тиггес
27
Тиггес
14
Мален
Остались в запасе
Рейнджерс
Боруссия Д
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Алекс Лоури
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Алекс Лоури
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Рейнджерс - Боруссия Д
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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