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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - Рейнджерс
Боруссия Д - Рейнджерс: обзор матча 17 февраля 2022
Боруссия Д
17.02.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 4
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Рейнджерс
51'
Д. Беллингем
82'
Р. Геррейру
38'
Д. Тавернье (П)
41'
А. Морелос
49'
Д. Ландстрем
54'
Д. Загаду (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Рейнджерс
90'
+5
Замена
С. Райт
️️️️
А. Морелос
86'
Замена
Г. Камара
️️️️
Р. Джек
86'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Д. Арибо
ГОЛ! 2:4!
Р. Геррейру
Пас отдал
Д. Беллингем
82'
Замена
Рейньер
️️️️
М. Ройс
82'
79'
Желтая карточка
А. МакГрегор
Желтая карточка
Д. Загаду
73'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Мален
68'
66'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
С. Эрфилд
Замена
Н. Шульц
️️️️
М. Аканджи
55'
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Д. Загаду
ГОЛ! 1:3!
Д. Беллингем
Пас отдал
Р. Геррейру
51'
49'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ландстрем
Пас отдал
Р. Кент
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Ю. Брандт
46'
Замена
Д. Рейна
️️️️
А. Витсель
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Арибо
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Рейньер
АП
10
Джованни Рейна
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Рейнджерс
44
Джей Хогарт
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
4-3-2-1
1
Кобель
22
Геррейру
15
Хуммельс
23
Загаду
25
Аканджи
81
Дауд
28
Витсель
5
Беллингем
18
Ройс
8
Брандт
14
Мален
4-4-1-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
3
Бейсси
6
Голдсон
3
Баришич
37
Эрфилд
6
Ландстрем
8
Джек
18
Арибо
77
Кент
9
Морелос
25
Аканджи
14
Шульц
14
Шульц
25
Аканджи
18
Ройс
19
Рейньер
19
Рейньер
18
Ройс
28
Витсель
10
Рейна
10
Рейна
28
Витсель
14
Мален
27
Тиггес
27
Тиггес
14
Мален
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мукоко
8
Брандт
37
Эрфилд
6
Сэндс
6
Сэндс
37
Эрфилд
8
Джек
18
Камара
18
Камара
8
Джек
18
Арибо
21
Рэмзи
21
Рэмзи
18
Арибо
9
Морелос
11
Райт
11
Райт
9
Морелос
Остались в запасе
Боруссия Д
Рейнджерс
1
Марвин Хитц
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
2
Росс МакКрори
ОП
44
Джей Хогарт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
44
Джей Хогарт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Боруссия Д - Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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