Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Скендербеу
Бешикташ - Скендербеу: обзор матча 26 ноября 2015
Бешикташ
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
2 : 0
Завершен
Скендербеу
35'
Д. Тосун
78'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Скендербеу
Замена
О. Шахан
️️️️
Г. Торе
84'
83'
Замена
Джаир
️️️️
Х. Салихи
79'
Замена
Г. Проньи
️️️️
Л. Латифи
ГОЛ! 2:0!
Д. Тосун
Пас отдал
Р. Куарежма
78'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
К. Фрей
69'
63'
Желтая карточка
К. Вангели
45'
Замена
Р. Арапи
️️️️
Б. Бериша
41'
Желтая карточка
С. Лилай
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
Пас отдал
И. Кейбаши
35'
Замена
Д. Тошич
️️️️
Э. Гулум
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
33
Марко Радас
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
30
Эскердинья Эскердинья
ЦП
88
Сабиен Лилай
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЦП
14
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Скендербеу
12
Эрион Ллапанжи
ВР
20
Адемир
ЦЗ
3
Ренато Арапи
ЦЗ
19
Тефик Османи
ЦЗ
6
Беким Дема
ЦП
87
Джаир
ЦП
7
Герхард Проньи
ЦП
4-5-1
29
Зенгин
12
Кейбаши
32
Бек
44
Родолфо
22
Гулум
20
Уйсал
30
Торе
15
Озякуп
13
Хатчинсон
11
Фрей
23
Тосун
4-3-2-1
1
Шехи
33
Радас
32
Вангели
32
Яшаника
23
Абази
30
Эскердинья
88
Лилай
77
Латифи
7
Бериша
99
Олаинка
14
Салихи
22
Гулум
6
Тошич
6
Тошич
22
Гулум
30
Торе
10
Шахан
10
Шахан
30
Торе
11
Фрей
7
Куарежма
7
Куарежма
11
Фрей
14
Салихи
87
Джаир
87
Джаир
14
Салихи
7
Бериша
3
Арапи
3
Арапи
7
Бериша
77
Латифи
7
Проньи
7
Проньи
77
Латифи
Остались в запасе
Бешикташ
Скендербеу
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
12
Эрион Ллапанжи
ВР
20
Адемир
ЦЗ
6
Беким Дема
ЦП
19
Тефик Османи
ЦЗ
Главный тренер
Мирел Йоса
Остались в запасе
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
12
Эрион Ллапанжи
ВР
20
Адемир
ЦЗ
6
Беким Дема
ЦП
19
Тефик Османи
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Мирел Йоса
Статистика матча Бешикташ - Скендербеу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Иненю
Новости команд
Все
Бешикташ
Скендербеу
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Сотрудников УЕФА грозились убить из-за расследования в отношении «Скендербеу»
2018.02.16 20:31
1
«Скендербеу» на 10 лет остранен от еврокубков за договорные матчи
2018.02.16 17:29
13
Лига Европы. Киевское «Динамо» разгромило «Партизан»
2017.12.07 23:03
Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Скендербеу»
2017.11.24 01:17
1
Лига Европы. Киевское «Динамо» победило «Янг Бойз», гол Тошича помог «Партизану» обыграть «Скедербеу»
2017.11.02 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+