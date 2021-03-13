Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Белененсеш
Фаренсе - Белененсеш: обзор матча 13 марта 2021
Фаренсе
13.03.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 23 тур
0 : 1
Завершен
Белененсеш
78'
М. Кардозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Белененсеш
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
E. Mancha
88'
83'
Желтая карточка
Я. Ситхоле
Замена
C. Scheid
️️️️
A. Pinto
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
М. Кардозу
Пас отдал
М. Кассьерра
Замена
D.
️️️️
Д. Лукка
72'
68'
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
Т. Пете
68'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
А. Соуза
52'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
S. Varela
Желтая карточка
Д. Лукка
50'
19'
Желтая карточка
Т. Пете
14'
Желтая карточка
Т. Рибейру
7'
Желтая карточка
Р. Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
47
Джонатан Лукка
ЦП
25
Райан Галд
АП
25
André Pinto
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Фаренсе
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
34
Danny
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
1-1-2-1-5
1
Маркеш
15
Тавареш
6
Удрхири
14
Исидоро
47
Лукка
25
Галд
40
7
9
92
25
3-2-2-2-1
33
Крицюк
12
Пете
28
Лима
37
Силва
3
Энрике
16
Рибейру
6
Тайра
28
Эшгайю
20
Кардозу
77
Соуза
0
25
41
41
25
47
Лукка
30
30
47
Лукка
40
20
Ауашерия
20
Ауашерия
40
0
19
19
0
12
Пете
13
Ситхоле
13
Ситхоле
12
Пете
77
Соуза
9
Кассьерра
9
Кассьерра
77
Соуза
Остались в запасе
Фаренсе
Белененсеш
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
11
Брайан Мансилья
ЦП
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
27
Чима Акас
ЛЗ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
11
Брайан Мансилья
ЦП
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Остались в запасе
27
Чима Акас
ЛЗ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Фаренсе - Белененсеш
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
Новости команд
Все
Фаренсе
Белененсеш
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+