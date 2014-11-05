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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Рома
Бавария - Рома: обзор матча 05 ноября 2014
Бавария
05.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
2 : 0
Завершен
Рома
38'
Ф. Рибери
64'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Рома
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Ф. Лам
89'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Алаба
81'
74'
Замена
Жервиньо
️️️️
Х. Итурбе
Замена
Д. Шакири
️️️️
Х. Алонсо
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
Пас отдал
Р. Левандовски
64'
58'
Замена
М. Пьянич
️️️️
А. Флоренци
46'
Замена
Э. Коул
️️️️
Х. Холебас
Желтая карточка
Х. Алонсо
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Алаба
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
5
Алаба
24
Бернат
21
Лам
7
Рибери
3
Алонсо
27
Гетце
9
Левандовски
3-2-3-1-1
1
Скорупски
2
Янга-Мбива
44
Манолас
35
Торосидис
24
Флоренци
25
Холебас
44
Наингголан
20
Кейта
16
Де Росси
11
Итурбе
21
Дестро
5
Алаба
17
Роде
17
Роде
5
Алаба
21
Лам
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
21
Лам
3
Алонсо
10
Шакири
10
Шакири
3
Алонсо
25
Холебас
3
Коул
3
Коул
25
Холебас
24
Флоренци
15
Пьянич
15
Пьянич
24
Флоренци
11
Итурбе
27
Жервиньо
27
Жервиньо
11
Итурбе
Остались в запасе
Бавария
Рома
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
50
Микеле Сомма
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Бавария - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Альянц Арена
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