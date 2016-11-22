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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Байер
ЦСКА - Байер: обзор матча 22 ноября 2016
ЦСКА
22.11.2016, вторник, 20:00
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 1
Завершен
Байер
76'
Б. Натхо (П)
16'
К. Фолланд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Байер
Замена
К. Страндберг
️️️️
Ф. Чалов
90'
+1
90'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Кампль
Замена
Л. Траоре
️️️️
А. Дзагоев
83'
81'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Чичарито
77'
Желтая карточка
К. Кампль
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Натхо
76'
75'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
72'
Желтая карточка
Чичарито
70'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ю. Брандт
Желтая карточка
П. Вернблум
62'
Желтая карточка
И. Акинфеев
37'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Кампль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
17
Георгий Миланов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
(К)
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ОП
44
Кевин Кампль
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Карлос Страндберг
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Фернандес
10
Натхо
19
Вернблум
66
Дзагоев
10
Головин
17
Миланов
63
Чалов
4-2-1-1-2
1
Лено
39
Хенрикс
21
Топрак
4
Та
4
Едвай
20
Арангис
44
Кампль
20
Чалханоглу
8
Брандт
14
Чичарито
31
Фолланд
63
Чалов
10
Страндберг
10
Страндберг
63
Чалов
66
Дзагоев
90
Траоре
90
Траоре
66
Дзагоев
14
Чичарито
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
14
Чичарито
8
Брандт
29
Хаверц
29
Хаверц
8
Брандт
44
Кампль
14
Мехмеди
14
Мехмеди
44
Кампль
Остались в запасе
ЦСКА
Байер
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча ЦСКА - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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