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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Базель
Шальке-04 - Базель: обзор матча 11 декабря 2013
Шальке-04
11.12.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
2 : 0
Завершен
Базель
51'
Ю. Дракслер
57'
Ж. Матип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Базель
Замена
Л. Горецка
️️️️
Ю. Дракслер
88'
85'
Желтая карточка
Д. Сио
Желтая карточка
С. Колашинац
78'
72'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
В. Штокер
72'
Замена
А. Айети
️️️️
С. Ди
Замена
К. Фукс
️️️️
М. Майер
66'
Желтая карточка
Ж. Матип
62'
61'
Замена
Д. Сио
️️️️
М. Эль-Ненни
58'
Желтая карточка
Ф. Шер
57'
Желтая карточка
Ф. Фрай
ГОЛ! 2:0!
Ж. Матип
Пас отдал
А. Учида
57'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Д. Фарфан
51'
31'
Красная карточка
И. Иванов
Замена
А. Салаи
️️️️
Б. Хеведес
31'
Желтая карточка
Б. Хеведес
29'
20'
Желтая карточка
К. Возер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Давид Дежен
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
3-3-3-1
1
Ферманн
28
Сантана
5
Хеведес
32
Матип
5
Колашинац
33
Нойштедтер
2
Учида
7
Дракслер
7
Майер
27
Боатенг
8
Фарфан
3-5-1-1
1
Зоммер
41
Возер
6
Иванов
5
Шер
6
Эль-Ненни
14
Штокер
34
Джака
20
Ди
20
Фрай
10
Салах
9
Штреллер
7
Майер
28
Фукс
28
Фукс
7
Майер
7
Дракслер
27
Горецка
27
Горецка
7
Дракслер
5
Хеведес
11
Салаи
11
Салаи
5
Хеведес
20
Ди
15
Айети
15
Айети
20
Ди
14
Штокер
10
Дельгадо
10
Дельгадо
14
Штокер
6
Эль-Ненни
13
Сио
13
Сио
6
Эль-Ненни
Остались в запасе
Шальке-04
Базель
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Шальке-04 - Базель
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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