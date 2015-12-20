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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Ривер Плейт - Барселона
Ривер Плейт - Барселона: обзор матча 20 декабря 2015
Ривер Плейт
20.12.2015, воскресенье, 13:30
Клубный чемпионат мира, Финал
0 : 3
Завершен
Барселона
35'
Л. Месси
49'
Л. Суарес
67'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ривер Плейт - Барселона
88'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Неймар
80'
Замена
Т. Вермален
️️️️
Х. Маскерано
70'
Желтая карточка
С. Роберто
67'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
65'
Замена
С. Роберто
️️️️
И. Ракитич
60'
Желтая карточка
Неймар
Замена
С. Дриусси
️️️️
Т. Виудес
55'
49'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Бускетс
Замена
Л. Гонсалес
️️️️
Л. Понцио
46'
Замена
Г. Мартинес
️️️️
Р. Мора
46'
42'
Желтая карточка
И. Ракитич
35'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
Л. Понцио
32'
16'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
М. Краневиттер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
1
Марсело Бароверо
(К)
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ПЗ
23
Леонардо Понцио
ЛП
5
Матиас Краневиттер
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
19
Табаре Виудес
ЦП
7
Карлос Санчес
ПП
27
Лукас Аларио
ЦФ
7
Родриго Мора
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ривер Плейт
26
Хулио Сесар Кьярини
ВР
28
Леандро Вега
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
15
Леонардо Пискуличи
ЦП
18
Камило Маяда
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-2-3-2
1
Бароверо
11
Вангиони
2
Майдана
25
Меркадо
5
Краневиттер
3
Баланта
23
Понцио
19
Виудес
7
Санчес
7
Мора
27
Аларио
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
7
Мора
10
Мартинес
10
Мартинес
7
Мора
23
Понцио
27
Гонсалес
27
Гонсалес
23
Понцио
19
Виудес
9
Дриусси
9
Дриусси
19
Виудес
11
Ракитич
6
Роберто
6
Роберто
11
Ракитич
10
Неймар
22
Матье
22
Матье
10
Неймар
14
Маскерано
4
Вермален
4
Вермален
14
Маскерано
Остались в запасе
Ривер Плейт
Барселона
26
Хулио Сесар Кьярини
ВР
15
Леонардо Пискуличи
ЦП
28
Леандро Вега
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
18
Камило Маяда
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
16
Серхи Сампер
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Жорди Масип
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
26
Хулио Сесар Кьярини
ВР
15
Леонардо Пискуличи
ЦП
28
Леандро Вега
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
18
Камило Маяда
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Жорди Масип
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ривер Плейт - Барселона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
- : -
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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