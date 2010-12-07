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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Рубин
Барселона - Рубин: обзор матча 07 декабря 2010
Барселона
07.12.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 6 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
51'
А. Фонтас
82'
В. Васкес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Рубин
ГОЛ! 2:0!
В. Васкес
Пас отдал
Адриано
Замена
П. Быстров
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Медведев
️️️️
О. Мартинс
Замена
Л. Месси
️️️️
Джонатан
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Рязанцев
ГОЛ! 1:0!
А. Фонтас
Пас отдал
Т. Алькантара
Замена
М. Бартра
️️️️
Б. Кркич
Травма
Б. Кркич
Желтая карточка
С. Рыжиков
Замена
В. Васкес
️️️️
Жеффрен
13'
Травма
Жеффрен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Джонатан
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
9
Жеффрен
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
17
Виталий Калешин
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
АП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
0
Петр Быстров
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-3-3
13
Пинто
17
Максвелл
3
Фонтас
3
Пике
3
Адриано
6
Алькантара
5
Бускетс
14
Маскерано
6
Джонатан
9
Кркич
9
Жеффрен
4-3-2-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
16
Боккетти
44
Навас
14
Ансальди
7
Рязанцев
17
Калешин
16
Нобоа
61
Карадениз
15
Муравски
9
Мартинс
9
Кркич
5
Бартра
5
Бартра
9
Кркич
9
Жеффрен
7
Васкес
7
Васкес
9
Жеффрен
6
Джонатан
10
Месси
10
Месси
6
Джонатан
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Касаев
7
Рязанцев
61
Карадениз
0
Быстров
0
Быстров
61
Карадениз
9
Мартинс
13
Медведев
13
Медведев
9
Мартинс
Остались в запасе
Барселона
Рубин
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Барселона - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:00 (прямая); "НТВ" 22:30 (прямая)
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