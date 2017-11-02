Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Аустрия
Риека - Аустрия: обзор матча 02 ноября 2017
Риека
02.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 4
Завершен
Аустрия
61'
Д. Павичич
41'
Д. Прокоп
62'
Д. Прокоп
73'
Т. Сербест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Аустрия
Желтая карточка
М. Вешович
90'
+3
73'
ГОЛ! 1:3!
Т. Сербест
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Прокоп
ГОЛ! 1:1!
Д. Павичич
61'
43'
Желтая карточка
Ф. Пирес
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Прокоп
30'
Желтая карточка
Р. Хольцхаушер
9'
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
25
Томас Саламон
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Риека
35
Харис Мавриас
ПП
Аустрия
31
Осман Хаджикич
ВР
3-2-1
13
Жупарич
35
Жута
23
Вешович
26
Брадарич
24
Павичич
7
Акости
1-4-2-1
1
Пенц
16
Вестерманн
25
Саламон
18
Тажури
15
Сербест
10
Хольцхаушер
10
Прокоп
14
Пирес
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
Риека
Аустрия
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Желько Сопич
31
Осман Хаджикич
ВР
Главный тренер
Стефан Хельм
Остались в запасе
35
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Стефан Хельм
Статистика матча Риека - Аустрия
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Кантрида
Новости команд
Все
Риека
Аустрия
Участник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
3 сентября
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Участник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
3 сентября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
17 августа
8
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+