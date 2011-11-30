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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Аустрия
Металлист - Аустрия: обзор матча 30 ноября 2011
Металлист
30.11.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
4 : 1
Завершен
Аустрия
16'
М. Девич
40'
Эдмар
60'
П. Гуйе
90'
Х. Соса
19'
Ф. Мадер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Аустрия
Замена
А. Радченко
️️️️
Х. Соса
+2
ГОЛ! 4:1!
Х. Соса
Пас отдал
К. Хавьер
Замена
О. Шелаев
️️️️
Эдмар
Замена
Д. Тадич
️️️️
Т. Юн
Замена
С. Бланко
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
К. Вильягра
Желтая карточка
А. Грюнвальд
Замена
М. Лиендл
️️️️
А. Грюнвальд
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
ГОЛ! 3:1!
П. Гуйе
Пас отдал
Х. Соса
Замена
М. Станкович
️️️️
А. Горгон
ГОЛ! 2:1!
Эдмар
Пас отдал
М. Девич
19'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мадер
Пас отдал
Ф. Кляйн
ГОЛ! 1:0!
М. Девич
Пас отдал
Х. Соса
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
10
Александр Грюнвальд
ЦП
6
Петр Глинка
ЦП
17
Флориан Мадер
ЦП
20
Александр Горгон
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
Аустрия
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
10
Марко Станкович
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
4-3-1-2
81
Дишленкович
13
Фининьо
6
Торсильери
18
Гуйе
3
Вильягра
8
Эдмар
19
Торрес
7
Соса
10
Хавьер
32
Девич
11
Тайсон
3-5-2
13
Линднер
17
Кляйн
29
Зуттнер
33
Марграйтер
16
Юнузович
10
Грюнвальд
6
Глинка
17
Мадер
11
Юн
10
Баразит
20
Горгон
7
Соса
46
Радченко
46
Радченко
7
Соса
8
Эдмар
5
Шелаев
5
Шелаев
8
Эдмар
32
Девич
29
Бланко
29
Бланко
32
Девич
11
Юн
24
Тадич
24
Тадич
11
Юн
10
Грюнвальд
10
Лиендл
10
Лиендл
10
Грюнвальд
20
Горгон
10
Станкович
10
Станкович
20
Горгон
Остались в запасе
Металлист
Аустрия
29
Александр Горяинов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
Главный тренер
Карл Даксбахер
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
Остались в запасе
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
Главный тренер
Карл Даксбахер
Статистика матча Металлист - Аустрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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