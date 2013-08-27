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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аустрия - Динамо Загреб
Аустрия - Динамо Загреб: обзор матча 27 августа 2013
Аустрия
27.08.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 3
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Динамо Загреб
5'
Ф. Мадер
82'
Р. Кинаст
33'
М. Брозович
43'
Ж. Фернандес
70'
Ф. Бечирай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Динамо Загреб
90'
+2
Красная карточка
Э. Судани
90'
+1
Желтая карточка
Й. Пиварич
90'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Желтая карточка
М. Леовац
90'
Замена
М. Леовац
️️️️
Ф. Хозинер
85'
ГОЛ! 2:3!
Р. Кинаст
Пас отдал
Ф. Хозинер
82'
Замена
Р. Кинаст
️️️️
Д. Холланд
81'
75'
Замена
Й. Леко
️️️️
Э. Судани
73'
Замена
Д. Антолич
️️️️
Саммир
70'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Бечирай
Пас отдал
И. Пинту
Замена
А. Грюнвальд
️️️️
Т. Юн
69'
59'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
С. Хусейнович
43'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Фернандес
Пас отдал
Саммир
35'
Желтая карточка
Й. Шимунич
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Брозович
18'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
К. Рогуль
17'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мадер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Кая Рогуль
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
11
Томас Юн
ЛП
8
Джеймс Холланд
ОП
10
Марко Станкович
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
17
Флориан Мадер
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Динамо Загреб
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
13
Ли Эдди
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Саид Хусейнович
ЦП
19
Саммир
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Аустрия
1
Иван Кардум
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Александр Грюнвальд
ЦП
42
Роман Кинаст
ЦФ
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
Динамо Загреб
1
Оливер Зеленика
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-1-4-1
13
Линднер
14
Ортлехнер
29
Зуттнер
5
Рогуль
24
Кох
8
Холланд
11
Юн
77
Ройер
17
Мадер
10
Станкович
26
Хозинер
3-1-4-2
1
Сандомирски
13
Эдди
4
Шимунич
12
Пинту
77
Брозович
19
Саммир
19
Пиварич
45
Адеми
17
Хусейнович
2
Судани
10
Фернандес
26
Хозинер
22
Леовац
22
Леовац
26
Хозинер
11
Юн
10
Грюнвальд
10
Грюнвальд
11
Юн
8
Холланд
42
Кинаст
42
Кинаст
8
Холланд
19
Саммир
8
Антолич
8
Антолич
19
Саммир
2
Судани
27
Леко
27
Леко
2
Судани
17
Хусейнович
9
Бечирай
9
Бечирай
17
Хусейнович
Остались в запасе
Аустрия
Динамо Загреб
1
Иван Кардум
ВР
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
1
Оливер Зеленика
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
1
Иван Кардум
ВР
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Зеленика
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Аустрия - Динамо Загреб
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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