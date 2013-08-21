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Динамо Загреб - Аустрия
Динамо Загреб - Аустрия: обзор матча 21 августа 2013
Динамо Загреб
21.08.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Аустрия
68'
М. Леовац
75'
М. Станкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Аустрия
90'
+1
Замена
Т. Мург
️️️️
Д. Ройер
Желтая карточка
А. Адеми
85'
85'
Замена
А. Грюнвальд
️️️️
Т. Юн
82'
Замена
Р. Окотие
️️️️
Ф. Хозинер
Замена
М. Брозович
️️️️
З. Памич
82'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
81'
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Станкович
Пас отдал
Ф. Кох
Красная карточка
А. Рукавина
71'
Замена
А. Рукавина
️️️️
Д. Чоп
71'
68'
ГОЛ! 0:1!
М. Леовац
Пас отдал
Т. Юн
64'
Желтая карточка
Ф. Мадер
Замена
Саммир
️️️️
С. Хусейнович
62'
Желтая карточка
Й. Пиварич
48'
42'
Желтая карточка
М. Леовац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Оливер Зеленика
ВР
13
Ли Эдди
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
28
Звонко Памич
ЦП
17
Саид Хусейнович
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
5
Кая Рогуль
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
11
Томас Юн
ЛП
8
Джеймс Холланд
ОП
17
Флориан Мадер
ЦП
10
Марко Станкович
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Динамо Загреб
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Саммир
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Аустрия
1
Иван Кардум
ВР
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Александр Грюнвальд
ЦП
42
Роман Кинаст
ЦФ
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
3-4-3
1
Зеленика
13
Эдди
12
Пинту
4
Шимунич
28
Памич
19
Пиварич
45
Адеми
17
Хусейнович
2
Судани
9
Чоп
10
Фернандес
4-1-4-1
13
Линднер
24
Кох
14
Ортлехнер
5
Рогуль
22
Леовац
8
Холланд
17
Мадер
10
Станкович
77
Ройер
11
Юн
26
Хозинер
9
Чоп
55
Рукавина
55
Рукавина
9
Чоп
28
Памич
77
Брозович
77
Брозович
28
Памич
17
Хусейнович
19
Саммир
19
Саммир
17
Хусейнович
77
Ройер
99
Мург
99
Мург
77
Ройер
11
Юн
10
Грюнвальд
10
Грюнвальд
11
Юн
26
Хозинер
19
Окотие
19
Окотие
26
Хозинер
Остались в запасе
Динамо Загреб
Аустрия
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
27
Йерко Леко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Крунослав Юрчич
1
Иван Кардум
ВР
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
42
Роман Кинаст
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
27
Йерко Леко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Остались в запасе
1
Иван Кардум
ВР
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
42
Роман Кинаст
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Динамо Загреб - Аустрия
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Максимир
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