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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ворскла - Арсенал
Ворскла - Арсенал: обзор матча 29 ноября 2018
Ворскла
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа E, 5 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
11'
Э. Смит-Роу
27'
А. Рэмзи (П)
41'
Д. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Арсенал
Желтая карточка
Ю. Коломоец
72'
54'
Желтая карточка
Р. Холдинг
41'
ГОЛ! 0:3!
Д. Уиллок
Пас отдал
М. Эль-Ненни
Желтая карточка
В. Шарпар
32'
Желтая карточка
А. Скляр
29'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Рэмзи
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Смит-Роу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
66
Артур
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
44
Ардин Даллку
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
33
Марьян Мысык
АП
14
Николас Карека
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4-4-2
35
Шуст
23
Сапай
17
Чеснаков
44
Даллку
66
Артур
44
Пердута
11
Шарпар
6
Скляр
82
Ребенок
10
Кулач
26
Коломоец
3-5-1-1
1
Чех
6
Холдинг
6
Дженкинсон
2
Лихтштайнер
2
Мэйтленд-Найлс
6
Гендузи
32
Смит-Роу
28
Уиллок
21
Рэмзи
6
Эль-Ненни
9
Нкетиа
Остались в запасе
Ворскла
Арсенал
44
Тарас Сакив
ЛЗ
33
Марьян Мысык
АП
21
Александр Ткаченко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Николас Карека
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
44
Тарас Сакив
ЛЗ
33
Марьян Мысык
АП
21
Александр Ткаченко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Николас Карека
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ворскла - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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