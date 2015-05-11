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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Арсенал
Мордовия - Арсенал: обзор матча 11 мая 2015
Мордовия
11.05.2015, понедельник, 16:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
45+2'
А. Хагуш (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Арсенал
86'
Желтая карточка
Д. Смирнов
Замена
Е. Луценко
️️️️
П. Яковлев
84'
83'
Желтая карточка
А. Кутьин
77'
Желтая карточка
А. Лях
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Дудиев
73'
Желтая карточка
И. Ниассе
68'
66'
Замена
Ф. Костя
️️️️
А. Зотов
62'
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
И. Ниассе
️️️️
О. Власов
61'
54'
Замена
А. Лях
️️️️
В. Рыжков
48'
Желтая карточка
Е. Осипов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Хагуш
45'
+2
23'
Замена
И. Лозенков
️️️️
С. Сухарев
22'
Травма
С. Сухарев
21'
Желтая карточка
С. Сухарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
84
Олег Власов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЛП
10
Владимир Корытько
ОП
21
Александр Зотов
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Мордовия
12
Никита Хайкин
ВР
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
11
Флорин Костя
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Коченков
8
Дудиев
40
Перендиа
5
Васин
55
Нахушев
6
Ле Таллек
24
Шитов
84
Власов
6
Эбесилио
91
Яковлев
23
Мухаметшин
4-2-3-1
82
Муха
14
Хагуш
18
Сухарев
19
Осипов
8
Тесак
10
Корытько
21
Зотов
10
Кузнецов
24
Смирнов
28
Рыжков
48
Кутьин
8
Дудиев
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
8
Дудиев
84
Власов
18
Ниассе
18
Ниассе
84
Власов
91
Яковлев
48
Луценко
48
Луценко
91
Яковлев
18
Сухарев
14
Лозенков
14
Лозенков
18
Сухарев
28
Рыжков
90
Лях
90
Лях
28
Рыжков
21
Зотов
11
Костя
11
Костя
21
Зотов
Остались в запасе
Мордовия
Арсенал
12
Никита Хайкин
ВР
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Мордовия - Арсенал
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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