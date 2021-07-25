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Расписание матчей
Олимпиада
Египет (мол) - Аргентина (мол)
Египет (мол) - Аргентина (мол): обзор матча 25 июля 2021
Египет (мол)
25.07.2021, воскресенье, 10:30
Олимпиада, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Аргентина (мол)
52'
Ф. Медина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Египет (мол) - Аргентина (мол)
86'
Желтая карточка
П. де ла Вега
86'
Желтая карточка
Н. Перес
Желтая карточка
Р. Собхи
84'
84'
Желтая карточка
Т. Бельмонте
79'
Замена
Т. Бельмонте
️️️️
М. Пайеро
Замена
N. Maher
️️️️
У. Галаль
79'
72'
Желтая карточка
Э. Понсе
62'
Замена
Э. Понсе
️️️️
А. Гайч
Замена
И. Адель
️️️️
А. Хамди
60'
Замена
Т. Мохамед
️️️️
С. Мохсен
60'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Медина
Замена
К. Фуад
️️️️
К. Эль-Эраки
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет (мол)
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
13
Ахмед Фатух
ЦЗ
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
0
Усама Галаль
ЦЗ
0
Карим Эль-Эраки
ПЗ
14
Рамадан Собхи
ЦП
0
Амар Хамди
ПП
0
Ахмед Райан
ЦФ
14
Акрам Тавфик
ЦФ
9
Салах Мохсен
ЦФ
Главный тренер
Шавки Гариб
Аргентина (мол)
0
Херемьяс Ледесма
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
4
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
0
Фаусто Вера
ОП
0
Мартин Пайеро
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Эсекьель Барко
АП
10
Педро де ла Вега
ПВ
0
Клаудио Браво
ЦФ
0
Адольфо Гайч
ЦФ
Египет (мол)
24
Махмуд Гад
ВР
0
Карим Фуад
ЛЗ
2
Ахмед Рамадан
ПЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
8
Эмам Ашур
ЦП
22
Nasser Maher
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Аргентина (мол)
0
Лаутаро Моралес
ВР
6
Леонель Мосевич
ЦЗ
24
Марсело Эррера
ПЗ
8
Томас Бельмонте
ЦП
0
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-2-2-3
1
Эль-Шенави
15
Хамди
6
Хегази
0
Галаль
13
Фатух
0
Эль-Эраки
14
Собхи
0
Хамди
9
Мохсен
14
Тавфик
0
Райан
3-1-2-2-2
0
Ледесма
4
де ла Фуэнте
2
Перес
25
Медина
0
Вера
0
Пайеро
20
Мак Аллистер
10
де ла Вега
11
Барко
0
Гайч
0
Браво
0
Эль-Эраки
0
Фуад
0
Фуад
0
Эль-Эраки
0
Галаль
22
22
0
Галаль
0
Хамди
20
Адель
20
Адель
0
Хамди
9
Мохсен
29
Мохамед
29
Мохамед
9
Мохсен
0
Пайеро
8
Бельмонте
8
Бельмонте
0
Пайеро
0
Гайч
0
Понсе
0
Понсе
0
Гайч
Остались в запасе
Египет (мол)
Аргентина (мол)
24
Махмуд Гад
ВР
2
Ахмед Рамадан
ПЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
Главный тренер
Шавки Гариб
0
Лаутаро Моралес
ВР
6
Леонель Мосевич
ЦЗ
24
Марсело Эррера
ПЗ
Остались в запасе
24
Махмуд Гад
ВР
2
Ахмед Рамадан
ПЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
Остались в запасе
0
Лаутаро Моралес
ВР
6
Леонель Мосевич
ЦЗ
24
Марсело Эррера
ПЗ
Главный тренер
Шавки Гариб
Статистика матча Египет (мол) - Аргентина (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Египет (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
3 : 1
05.08.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 2
30.07.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
Аргентина (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Франция (мол)
1 : 0
02.08.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 3 тур
Украина (мол)
0 : 2
30.07.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 2 тур
Аргентина (мол)
3 : 1
27.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 1 тур
Аргентина (мол)
1 : 2
24.07.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
28.07.2021
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