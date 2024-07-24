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Расписание матчей
Олимпиада
Аргентина (мол) - Марокко (мол)
Аргентина (мол) - Марокко (мол): обзор матча 24 июля 2024
Аргентина (мол)
24.07.2024, среда, 16:00
Олимпиада, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Марокко (мол)
68'
Д. Симеоне
45+2'
С. Рахими
51'
С. Рахими (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина (мол) - Марокко (мол)
90'
+2
Замена
Б. Бушуари
️️️️
Б. Эль-Ханнус
89'
Желтая карточка
М. Моанд
Желтая карточка
Э. Фернандес
88'
88'
Желтая карточка
У. Таргаллин
81'
Замена
Я. Кехта
️️️️
Э. Бен-Сегир
70'
Желтая карточка
С. Рахими
Замена
Э. Фернандес
️️️️
С. Хецце
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Симеоне
68'
61'
Желтая карточка
З. Эль Уахди
59'
Замена
Э. Абде
️️️️
И. Акомах
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Рахими
45'
+3
Желтая карточка
Б. Эль-Ханнус
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Рахими
Пас отдал
А. Хакими
39'
Желтая карточка
И. Акомах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина (мол)
12
Херонимо Рульи
ВР
19
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
0
Сантьяго Хецце
ОП
0
Кристиан Медина
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
0
Лукас Белтран
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Марокко (мол)
12
Мунир Моанд
ВР
0
Мехди Букамир
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К)
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
24
Амир Ричардсон
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Аргентина (мол)
0
Бруно Амионе
ЦЗ
7
Джулиано Симеоне
ЛВ
5
Эсекьель Фернандес
ЦП
Марокко (мол)
17
Эз Абде
ЛВ
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
0
Яссин Кехта
ЦП
1-1-1-1-2
12
Рульи
19
Отаменди
0
Хецце
0
Медина
11
Алмада
9
Альварес
0
Белтран
3-1-2-3-1
12
Моанд
2
Хакими
13
Эль Уахди
0
Букамир
16
Эль-Аззузи
18
Таргаллин
24
Ричардсон
7
Акомах
13
Бен-Сегир
9
Рахими
23
Эль-Ханнус
0
Хецце
5
Фернандес
5
Фернандес
0
Хецце
23
Эль-Ханнус
0
Бушуари
0
Бушуари
23
Эль-Ханнус
13
Бен-Сегир
0
Кехта
0
Кехта
13
Бен-Сегир
7
Акомах
17
Эз Абде
17
Эз Абде
7
Акомах
Остались в запасе
Аргентина (мол)
Марокко (мол)
0
Бруно Амионе
ЦЗ
7
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Остались в запасе
0
Бруно Амионе
ЦЗ
7
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
Главный тренер
Тарик Сектиуи
Статистика матча Аргентина (мол) - Марокко (мол)
1
6
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
15
Офсайды
2
0
Количество передач
495
433
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Аргентина (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Франция (мол)
1 : 0
02.08.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 3 тур
Украина (мол)
0 : 2
30.07.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 2 тур
Аргентина (мол)
3 : 1
27.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 1 тур
Аргентина (мол)
1 : 2
24.07.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
28.07.2021
Аргентина (мол)
Марокко (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Марокко (мол)
1 : 2
05.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Марокко (мол)
4 : 0
02.08.2024
США (мол)
Олимпиада, 3 тур
Марокко (мол)
3 : 0
30.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 2 тур
Украина (мол)
2 : 1
27.07.2024
Марокко (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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