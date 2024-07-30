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Расписание матчей
Олимпиада
Украина (мол) - Аргентина (мол)
Украина (мол) - Аргентина (мол): обзор матча 30 июля 2024
Украина (мол)
30.07.2024, вторник, 18:00
Олимпиада, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Аргентина (мол)
47'
Т. Алмада
90+1'
К. Эчеверри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Украина (мол) - Аргентина (мол)
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Эчеверри
Пас отдал
К. Медина
Желтая карточка
В. Велетень
83'
79'
Замена
К. Эчеверри
️️️️
Х. Альварес
79'
Замена
Л. Белтран
️️️️
Т. Алмада
Замена
В. Велетень
️️️️
М. Хлан
79'
Замена
А. Сыч
️️️️
А. Мартынюк
67'
67'
Замена
K. Zenón
️️️️
Э. Фернандес
67'
Замена
Б. Амионе
️️️️
Х. Солер
Замена
И. Краснопир
️️️️
Д. Сикан
60'
Замена
О. Федор
️️️️
М. Брагару
59'
Замена
О. Очеретко
️️️️
Н. Михайленко
59'
58'
Замена
С. Хецце
️️️️
Л. Гонду
Желтая карточка
В. Рубчинский
53'
47'
ГОЛ! 0:1!
Т. Алмада
Пас отдал
К. Медина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина (мол)
0
Кирилл Фесюн
ВР
2
Александр Мартынюк
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
0
Арсений Батагов
ОП
21
Николай Михайленко
ОП
15
Дмитрий Крыськив
ЦП
0
Валентин Рубчинский
ЦП
20
Максим Хлан
АП
0
Максим Брагару
ПВ
14
Даниил Сикан
(К)
ЦФ
Аргентина (мол)
12
Херонимо Рульи
ВР
0
Marco Di Cesare
ЦЗ
19
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
21
Хулио Солер
ЦЗ
0
Гонсало Лухан
ЦЗ
7
Джулиано Симеоне
ЛВ
5
Эсекьель Фернандес
ЦП
0
Кристиан Медина
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
0
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Украина (мол)
1
Георгий Ермаков
ВР
0
Владимир Салюк
ЦЗ
4
Алексей Сыч
ОП
0
Олег Федор
ЦП
18
Олег Очеретко
АП
21
Владислав Велетень
ПВ
21
Игорь Краснопир
ЦФ
Аргентина (мол)
0
Leandro Brey
ВР
0
Joaquín García
ЦЗ
0
Бруно Амионе
ЦЗ
0
Сантьяго Хецце
ОП
0
Kevin Zenón
ЦП
0
Клаудио Эчеверри
ЦП
0
Лукас Белтран
ЦФ
3-2-2-2-1
0
Фесюн
2
Мартынюк
4
Таловеров
2
Крупский
0
Батагов
21
Михайленко
15
Крыськив
0
Рубчинский
20
Хлан
0
Брагару
14
Сикан
4-2-2-2
12
Рульи
19
Отаменди
21
Солер
0
Лухан
0
5
Фернандес
0
Медина
11
Алмада
7
Симеоне
9
Альварес
0
Гонду
2
Мартынюк
4
Сыч
4
Сыч
2
Мартынюк
0
Брагару
0
Федор
0
Федор
0
Брагару
21
Михайленко
18
Очеретко
18
Очеретко
21
Михайленко
20
Хлан
21
Велетень
21
Велетень
20
Хлан
14
Сикан
21
Краснопир
21
Краснопир
14
Сикан
21
Солер
0
Амионе
0
Амионе
21
Солер
0
Гонду
0
Хецце
0
Хецце
0
Гонду
5
Фернандес
0
0
5
Фернандес
9
Альварес
0
Эчеверри
0
Эчеверри
9
Альварес
11
Алмада
0
Белтран
0
Белтран
11
Алмада
Остались в запасе
Украина (мол)
Аргентина (мол)
1
Георгий Ермаков
ВР
0
Владимир Салюк
ЦЗ
0
Leandro Brey
ВР
0
Joaquín García
ЦЗ
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
0
Владимир Салюк
ЦЗ
Остались в запасе
0
Leandro Brey
ВР
0
Joaquín García
ЦЗ
Статистика матча Украина (мол) - Аргентина (мол)
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
11
Офсайды
3
5
Количество передач
477
529
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
2 : 0
18.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Финляндия (мол)
0 : 2
15.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Украина (мол)
2 : 3
12.06.2025
Дания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Польша (мол)
3 : 2
25.03.2025
Украина (мол)
Аргентина (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Франция (мол)
1 : 0
02.08.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 3 тур
Украина (мол)
0 : 2
30.07.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 2 тур
Аргентина (мол)
3 : 1
27.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 1 тур
Аргентина (мол)
1 : 2
24.07.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
28.07.2021
Аргентина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дахан Бейда
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
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