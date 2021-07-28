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Расписание матчей
Олимпиада
Испания (мол) - Аргентина (мол)
Испания (мол) - Аргентина (мол): обзор матча 28 июля 2021
Испания (мол)
28.07.2021, среда, 14:00
Олимпиада, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Аргентина (мол)
66'
М. Мерино
87'
Т. Бельмонте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания (мол) - Аргентина (мол)
90'
+2
Желтая карточка
Л. Мосевич
87'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бельмонте
Замена
Х. Монкайола
️️️️
О. Хиль
87'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
М. Мерино
87'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Д. Ольмо
85'
Желтая карточка
О. Хиль
83'
83'
Замена
Л. Мосевич
️️️️
К. Браво
81'
Желтая карточка
К. Браво
Замена
К. Солер
️️️️
Педри
74'
Замена
Р. Мир
️️️️
М. Оярсабаль
74'
ГОЛ! 1:0!
М. Мерино
Пас отдал
Д. Ольмо
66'
61'
Желтая карточка
М. Пайеро
58'
Желтая карточка
С. Коломбатто
55'
Замена
М. Пайеро
️️️️
А. Мак Аллистер
55'
Замена
С. Коломбатто
️️️️
Ф. Вера
53'
Желтая карточка
Ф. Вера
46'
Замена
П. де ла Вега
️️️️
Э. Барко
10'
Желтая карточка
Н. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания (мол)
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Оскар Хиль
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
20
Педри
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Аргентина (мол)
0
Херемьяс Ледесма
ВР
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
24
Марсело Эррера
ПЗ
0
Фаусто Вера
ОП
8
Томас Бельмонте
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Эсекьель Барко
АП
0
Клаудио Браво
ЦФ
0
Адольфо Гайч
ЦФ
Испания (мол)
0
Альваро Фернандес
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
15
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
0
Хон Монкайола
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
0
Рафаэль Мир
ЦФ
Аргентина (мол)
0
Лаутаро Моралес
ВР
6
Леонель Мосевич
ЦЗ
4
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Сантьяго Коломбатто
ОП
0
Мартин Пайеро
ЦП
10
Педро де ла Вега
ПВ
4-3-3
23
Симон
22
Кукурелья
4
Гарсия
4
Торрес
22
Хиль
20
Педри
18
Субименди
6
Мерино
21
Оярсабаль
10
Ольмо
10
Асенсио
3-1-2-1-2
0
Ледесма
24
Эррера
25
Медина
2
Перес
0
Вера
8
Бельмонте
20
Мак Аллистер
11
Барко
0
Гайч
0
Браво
6
Мерино
15
Вальехо
15
Вальехо
6
Мерино
22
Хиль
0
Монкайола
0
Монкайола
22
Хиль
20
Педри
8
Солер
8
Солер
20
Педри
10
Ольмо
22
Хиль
22
Хиль
10
Ольмо
21
Оярсабаль
0
Мир
0
Мир
21
Оярсабаль
0
Браво
6
Мосевич
6
Мосевич
0
Браво
0
Вера
8
Коломбатто
8
Коломбатто
0
Вера
20
Мак Аллистер
0
Пайеро
0
Пайеро
20
Мак Аллистер
11
Барко
10
де ла Вега
10
де ла Вега
11
Барко
Остались в запасе
Испания (мол)
Аргентина (мол)
0
Альваро Фернандес
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
0
Лаутаро Моралес
ВР
4
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
Остались в запасе
0
Альваро Фернандес
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
Остались в запасе
0
Лаутаро Моралес
ВР
4
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
Статистика матча Испания (мол) - Аргентина (мол)
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Аргентина (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Франция (мол)
1 : 0
02.08.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 3 тур
Украина (мол)
0 : 2
30.07.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 2 тур
Аргентина (мол)
3 : 1
27.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 1 тур
Аргентина (мол)
1 : 2
24.07.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
28.07.2021
Аргентина (мол)
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