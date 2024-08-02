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Расписание матчей
Олимпиада
Франция (мол) - Аргентина (мол)
Франция (мол) - Аргентина (мол): обзор матча 02 августа 2024
Франция (мол)
02.08.2024, пятница, 22:00
Олимпиада, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Аргентина (мол)
5'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Франция (мол) - Аргентина (мол)
Желтая карточка
С. Магасса
90'
+5
Замена
С. Магасса
️️️️
Э. Мийо
90'
+5
90'
Замена
Г. Лухан
️️️️
J. García
90'
Замена
К. Эчеверри
️️️️
К. Медина
Желтая карточка
М. Аклиуш
88'
83'
Желтая карточка
J. García
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
А. Ляказетт
80'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Ж. Шотар
80'
Желтая карточка
Г. Ресте
76'
76'
Замена
Л. Гонду
️️️️
Х. Солер
Замена
Б. Локо
️️️️
А. Трюффер
64'
64'
Замена
Л. Белтран
️️️️
K. Zenón
55'
Желтая карточка
Л. Белтран
53'
Желтая карточка
К. Медина
46'
Замена
Х. Солер
️️️️
M. Di Cesare
Желтая карточка
К. Коне
41'
Желтая карточка
Ж. Матета
33'
21'
Желтая карточка
M. Di Cesare
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матета
Пас отдал
М. Олисе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция (мол)
1
Гийом Ресте
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
0
Жорис Шотар
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
0
Энцо Мийо
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
0
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
0
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Аргентина (мол)
12
Херонимо Рульи
ВР
0
Marco Di Cesare
ЦЗ
0
Joaquín García
ЦЗ
19
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
0
Бруно Амионе
ЦЗ
7
Джулиано Симеоне
ЛВ
5
Эсекьель Фернандес
ОП
0
Kevin Zenón
ЦП
0
Кристиан Медина
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Франция (мол)
0
Obed Nkambadio
ВР
0
Брэдли Локо
ЛЗ
0
Сунгуту Магасса
ЦП
18
Магнес Аклиуш
АП
20
Дезире Дуэ
АП
7
Райан Шерки
АП
0
Арно Калимуэндо
ЦФ
Аргентина (мол)
0
Leandro Brey
ВР
21
Хулио Солер
ЦЗ
0
Гонсало Лухан
ЦЗ
0
Сантьяго Хецце
ОП
0
Клаудио Эчеверри
АП
0
Лукас Белтран
ЦФ
0
Лусиано Гонду
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Ресте
3
Трюффер
4
Баде
5
Люкеба
0
Шотар
8
Коне
0
Мийо
11
Олисе
0
Сильдийя
0
Ляказетт
22
Матета
4-1-2-2-1
12
Рульи
0
19
Отаменди
0
Амионе
0
5
Фернандес
0
0
Медина
11
Алмада
7
Симеоне
9
Альварес
3
Трюффер
0
Локо
0
Локо
3
Трюффер
0
Мийо
0
Магасса
0
Магасса
0
Мийо
0
Шотар
18
Аклиуш
18
Аклиуш
0
Шотар
0
Ляказетт
0
Калимуэндо
0
Калимуэндо
0
Ляказетт
0
21
Солер
21
Солер
0
0
0
Лухан
0
Лухан
0
0
Медина
0
Эчеверри
0
Эчеверри
0
Медина
0
0
Белтран
0
Белтран
0
Солер
0
Гонду
0
Гонду
Солер
Остались в запасе
Франция (мол)
Аргентина (мол)
0
Obed Nkambadio
ВР
20
Дезире Дуэ
АП
7
Райан Шерки
АП
0
Leandro Brey
ВР
0
Сантьяго Хецце
ОП
Остались в запасе
0
Obed Nkambadio
ВР
20
Дезире Дуэ
АП
7
Райан Шерки
АП
Остались в запасе
0
Leandro Brey
ВР
0
Сантьяго Хецце
ОП
Статистика матча Франция (мол) - Аргентина (мол)
5
5
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
19
10
Офсайды
3
2
Количество передач
270
637
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
0
7
Матчи команд
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Франция (мол)
4 : 1
17.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Франция (мол)
3 : 2
14.06.2025
Грузия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Аргентина (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Франция (мол)
1 : 0
02.08.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 3 тур
Украина (мол)
0 : 2
30.07.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 2 тур
Аргентина (мол)
3 : 1
27.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 1 тур
Аргентина (мол)
1 : 2
24.07.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
28.07.2021
Аргентина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильгиз Танташев
(Бухара)
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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