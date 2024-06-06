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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Ямайка - Доминиканская Республика
Ямайка - Доминиканская Республика: обзор матча 06 июня 2024
Ямайка
06.06.2024, четверг, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа E, 1 тур
1 : 0
Завершен
Доминиканская Республика
16'
Ш. Николсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ямайка - Доминиканская Республика
90'
+5
Желтая карточка
J. Carlos López
(фол)
90'
Замена
️️️️
C. Wehbe
90'
Замена
️️️️
J. de la Cruz
Замена
️️️️
K. Lambert
90'
90'
+6'
89'
Травма
H. Mörschel
82'
Замена
️️️️
B. Ademán
Замена
️️️️
K. Dixon
82'
81'
Травма
C. García
Пенальти не реализован!
Б. Рид
73'
72'
Желтая карточка
L. de Lucas
(фол)
Замена
️️️️
R. King
71'
Замена
️️️️
D. Beckford
71'
Желтая карточка
Д. Уэйт
68'
Желтая карточка
М. Гектор
67'
61'
Замена
️️️️
Р. Нуньес
54'
Желтая карточка
H. Mörschel
(фол)
Желтая карточка
Д. Джонсон
(фол)
52'
46'
Замена
️️️️
Э. Аскона
Замена
️️️️
K. Anderson
46'
Желтая карточка
Д. Лоу
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
R. Vásquez
(фол)
45'
+4'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Николсон
Пас отдал
R. Cephas
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ямайка
23
Джамали Уэйт
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
ДиШон Бернард
ЦЗ
3
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Дамион Лоу
(К)
ЦЗ
4
Тайвон Грэй
ПЗ
8
Даниэль Джонсон
ЦП
20
Renaldo Cephas
ЦП
10
Бобби Рид
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Доминиканская Республика
1
M. Lloyd
ВР
3
Хуниор Фирпо
ЛЗ
23
Luiyi de Lucas
ЦЗ
14
Jean Carlos López
(К)
ЦЗ
13
César García
ЦЗ
7
Carlos Ventura
ЦП
8
Heinz Mörschel
ЦП
10
Ronaldo Vásquez
ЦП
5
Christian Schoissengeyr
ЦФ
17
Дорни Ромеро
ЦФ
11
Edarlyn Reyes
ЦФ
Главный тренер
Марсело Невелефф
Ямайка
13
Shaquan Davis
ВР
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Richard King
ЦЗ
15
Gadail Irving
ЦЗ
16
Karoy Anderson
ЦП
12
Adrian Reid
ЦП
14
Fabian Reid
ЦП
19
K. Lambert
ЦФ
18
Alex Marshall
ЦФ
9
Devonte Campbell
ЦФ
10
Kaheim Dixon
ЦФ
21
Deshane Beckford
ЦФ
Доминиканская Республика
1
Xavier Valdez
ВР
12
Johan Guzmán
ВР
16
Nelson Lemaire
ЦЗ
2
Yoan Melo
ЦЗ
3
Michael Sambataro
ЦЗ
15
José de la Cruz
ЦЗ
19
Charbel Wehbe
ЦЗ
13
Brayan Ademán
ЦЗ
7
Рафа Нуньес
ЛВ
10
Эдисон Аскона
ЛВ
16
Daniel Flores
ЦП
18
Jason Joseph
ЦП
3-2-2-1-2
23
Уэйт
6
Бернард
3
Гектор
17
Лоу
22
Ли
4
Грэй
8
Джонсон
20
10
Рид
9
Антонио
11
Николсон
4-3-3
1
23
14
13
3
Фирпо
7
8
10
11
17
Ромеро
5
6
6
16
16
19
19
10
10
21
21
15
15
19
19
13
13
7
Нуньес
7
Нуньес
10
Аскона
10
Аскона
Остались в запасе
Ямайка
Доминиканская Республика
13
Shaquan Davis
ВР
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
15
Gadail Irving
ЦЗ
12
Adrian Reid
ЦП
14
Fabian Reid
ЦП
18
Alex Marshall
ЦФ
9
Devonte Campbell
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
1
Xavier Valdez
ВР
12
Johan Guzmán
ВР
16
Nelson Lemaire
ЦЗ
2
Yoan Melo
ЦЗ
3
Michael Sambataro
ЦЗ
16
Daniel Flores
ЦП
18
Jason Joseph
ЦП
Главный тренер
Марсело Невелефф
Остались в запасе
13
Shaquan Davis
ВР
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
15
Gadail Irving
ЦЗ
12
Adrian Reid
ЦП
14
Fabian Reid
ЦП
18
Alex Marshall
ЦФ
9
Devonte Campbell
ЦФ
Остались в запасе
1
Xavier Valdez
ВР
12
Johan Guzmán
ВР
16
Nelson Lemaire
ЦЗ
2
Yoan Melo
ЦЗ
3
Michael Sambataro
ЦЗ
16
Daniel Flores
ЦП
18
Jason Joseph
ЦП
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Главный тренер
Марсело Невелефф
Статистика матча Ямайка - Доминиканская Республика
4
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
17
Офсайды
2
2
Количество передач
427
337
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
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ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
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Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
4 : 2
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Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
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