10 октября в Монтевидео пройдет товарищеский матч, в котором Уругвай примет сборную Доминиканской Республики. Команды находятся на разных полюсах футбольного уровня – хозяева стабильно выступают в южноамериканских квалификациях, а гости продолжают набирать международный опыт.

Уругвай

Команда проводит стабильный цикл: не проигрывает в трех матчах подряд и не пропускает уже более 270 минут. За последние пять встреч уругвайцы забили пять мячей и пропустили лишь два. При этом дома «ла Селесте» традиционно уверенно контролирует игру, владея инициативой и не позволяя сопернику создавать моменты.Сейчас команда делает ставку на прагматичный футбол – строгая оборона и компактная игра в центре поля. Однако против соперника уровня Доминиканской Республики уругвайцы, вероятно, сыграют более агрессивно, стараясь решить исход уже в первом тайме.

Доминиканская Республика

Гости находятся в затяжном кризисе: четыре поражения подряд в выездных матчах и восемь пропущенных мячей за последние пять игр. Команда слабо действует в обороне и нередко теряет концентрацию в начале второго тайма. В атаке периодически проскакивают удачные эпизоды, но чаще против равных по классу соперников.Главная задача Доминиканы – сыграть организованно в защите и избежать крупного поражения, но на фоне организованной игры уругвайцев удержать счет будет крайне сложно.

Факты о командах

Уругвай

Не проигрывает в 3 последних матчах

Не пропускает в 3 встречах подряд

В среднем: 1.00 забитый, 0.40 пропущенных за игру

Уверенно играет дома – 6 матчей без поражений из 8

Доминиканская Республика

Проиграла 4 последних выездных матча

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Не забивает в 3 из 4 последних матчей

Имеет слабую реализацию моментов

Прогноз на матч Уругвай – Доминиканская Республика

Разница в классе очевидна, и матч вряд ли подарит сенсацию. Уругвай контролирует игру в защите и способен легко вскрыть линии гостей благодаря высокому темпу и агрессивному прессингу. Доминиканская Республика может продержаться первую половину встречи, но к концу матча рискует пропустить еще.Вероятен сценарий с уверенной победой хозяев и преимуществом минимум в два мяча. При этом тотал может остаться умеренным – Уругвай часто выигрывает без необходимости забивать много.

Рекомендованные ставки