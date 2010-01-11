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Расписание матчей
Кубок Африки
Малави - Алжир
Малави - Алжир: обзор матча 11 января 2010
Малави
11.01.2010, понедельник, 16:45
Кубок Африканских Наций, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
Алжир
17'
Р. Мвафулирва
36'
Э. Кафотека
48'
Р. Мвафулирва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малави - Алжир
Желтая карточка
К. Зиани
Желтая карточка
С. Сануди
Замена
Х. Буазза
️️️️
А. Геззаль
Замена
Д. Заказака
️️️️
П. Вадабва
Замена
Ч. Мсовойа
️️️️
Р. Мвафулирва
Замена
️️️️
Р. Саифи
Замена
Я. Беззаз
️️️️
К. Матмур
Замена
Р. Нг'амби
️️️️
Д. Банда
ГОЛ! 3:0!
Р. Мвафулирва
ГОЛ! 2:0!
Э. Кафотека
ГОЛ! 1:0!
Р. Мвафулирва
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малави
1
Суэдик Сануди
ВР
3
Мосес Чавула
ЛЗ
7
Петер Мпонда
ЦЗ
5
Джеймс Сангала
ЦЗ
12
Элвис Кафотека
ПЗ
10
Йозеф Камвендо
ЛП
13
Хеллингс Мвакасунгула
ОП
19
Дэйв Банда
ЦП
18
Петер Вадабва
ПП
9
Руссел Мвафулирва
ЦФ
11
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Киннах Фири
Алжир
16
Фаузи Шауши
ВР
3
Надир Бельхадж
ЛЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
7
Хассан Йебда
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
6
Язид Мансури
ЦП
10
Рафик Саифи
ЦФ
9
Абделькадер Геззаль
ЦФ
13
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Малави
22
Чарлес Свини
ВР
16
Симплекс Нтала
ВР
6
Аллан Каманга
ЦЗ
21
Маупо Мсовойа
ЦЗ
23
Хэрри Ньиренда
ЦЗ
8
Якоб Нгуира
ЦЗ
15
Роберт Нг'амби
ЦП
2
Петер Мгангира
ЦП
4
Чиукепо Мсовойа
ЦФ
17
Джимми Заказака
ЦФ
20
Атусайе Ньондо
ЦФ
14
Виктор Ньиренда
ЦФ
Алжир
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
11
Хамер Буазза
ЦФ
22
Джамель Абдун
ЦФ
4-1-3-2
1
Сануди
3
Чавула
7
Мпонда
5
Сангала
12
Кафотека
13
Мвакасунгула
10
Камвендо
19
Банда
18
Вадабва
11
Каньенда
9
Мвафулирва
3-3-3
16
Шауши
2
Бугерра
5
Халлиш
3
Бельхадж
7
Йебда
15
Зиани
6
Мансури
13
Матмур
9
Геззаль
10
Саифи
19
Банда
15
Нг'амби
15
Нг'амби
19
Банда
9
Мвафулирва
4
Мсовойа
4
Мсовойа
9
Мвафулирва
18
Вадабва
17
Заказака
17
Заказака
18
Вадабва
9
Геззаль
11
Буазза
11
Буазза
9
Геззаль
13
Матмур
19
Беззаз
19
Беззаз
13
Матмур
Остались в запасе
Малави
Алжир
6
Аллан Каманга
ЦЗ
21
Маупо Мсовойа
ЦЗ
23
Хэрри Ньиренда
ЦЗ
22
Чарлес Свини
ВР
16
Симплекс Нтала
ВР
8
Якоб Нгуира
ЦЗ
2
Петер Мгангира
ЦП
20
Атусайе Ньондо
ЦФ
14
Виктор Ньиренда
ЦФ
Главный тренер
Киннах Фири
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
22
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Остались в запасе
6
Аллан Каманга
ЦЗ
21
Маупо Мсовойа
ЦЗ
23
Хэрри Ньиренда
ЦЗ
22
Чарлес Свини
ВР
16
Симплекс Нтала
ВР
8
Якоб Нгуира
ЦЗ
2
Петер Мгангира
ЦП
20
Атусайе Ньондо
ЦФ
14
Виктор Ньиренда
ЦФ
Остались в запасе
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
22
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Киннах Фири
Главный тренер
Рабах Саадан
Статистика матча Малави - Алжир
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
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Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сидаде Университариа
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