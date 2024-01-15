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Расписание матчей
Кубок Африки
Алжир - Ангола
Алжир - Ангола: обзор матча 15 января 2024
Алжир
15.01.2024, понедельник, 23:00
Кубок африканских наций, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ангола
18'
Б. Бунеджах
68'
Мабулулу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алжир - Ангола
88'
Замена
М. Келиано
️️️️
Фреди
Замена
У. Ауа
️️️️
И. Беннасер
80'
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
Ю. Аталь
80'
Желтая карточка
Ю. Аталь
79'
78'
Замена
Милсон
️️️️
З. Лувумбо
78'
Замена
Э. Афоншу
️️️️
Л. Аугушту
Замена
Р. Зерруки
️️️️
Н. Бенталеб
72'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Мабулулу
Замена
А. Унас
️️️️
Ю. Белаили
67'
Замена
И. Слимани
️️️️
Б. Бунеджах
67'
Желтая карточка
И. Беннасер
52'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
48'
41'
Замена
Мабулулу
️️️️
Б. Пас
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
34'
32'
Желтая карточка
Нуриу
ГОЛ! 1:0!
Б. Бунеджах
Пас отдал
Ю. Белаили
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
1
Антони Мандре
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Юсеф Белаили
ЛВ
19
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Рияд Марез
(К)
ПВ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Ангола
22
Неблу
ВР
2
Нуриу
ЛЗ
3
Джонатан Буату
ЦЗ
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Киниту
ЦЗ
14
Лойде Аугушту
ПАЗ
23
Шоу
ОП
17
Бруну Пас
ОП
16
Фреди
(К)
АП
10
Желсон Дала
ЦФ
18
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
10
Софиан Фегули
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
12
Адам Унас
ПВ
13
Ислам Слимани
ЦФ
5
Зинеддин Белаид
ЦФ
Ангола
12
Каду
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
13
Ту Карнейру
ЛЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
10
Жереми Бела
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
20
Мануэль Келиано
ОП
20
Эштрела
ЦП
15
Бени
ЦП
7
Жилберту
ПВ
19
Мабулулу
ЦФ
86
Зини
ЦФ
4-3-2-1
1
Мандре
15
Айт Нури
20
Аталь
2
Манди
21
Бенсебаини
19
Бенталеб
10
Шаиби
10
Беннасер
10
Белаили
7
Марез
9
Бунеджах
4-3-1-2
22
Неблу
3
Буату
6
Гашпар
24
Киниту
2
Нуриу
14
Аугушту
23
Шоу
17
Пас
16
Фреди
18
Лувумбо
10
Дала
20
Аталь
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
20
Аталь
19
Бенталеб
6
Зерруки
6
Зерруки
19
Бенталеб
10
Беннасер
8
Ауа
8
Ауа
10
Беннасер
10
Белаили
12
Унас
12
Унас
10
Белаили
9
Бунеджах
13
Слимани
13
Слимани
9
Бунеджах
14
Аугушту
21
Афоншу
21
Афоншу
14
Аугушту
16
Фреди
20
Келиано
20
Келиано
16
Фреди
18
Лувумбо
7
Милсон
7
Милсон
18
Лувумбо
17
Пас
19
Мабулулу
19
Мабулулу
17
Пас
Остались в запасе
Алжир
Ангола
23
Раис М'Боли
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
14
Хишам Будауи
ЦП
5
Зинеддин Белаид
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
12
Каду
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
13
Ту Карнейру
ЛЗ
20
Эштрела
ЦП
15
Бени
ЦП
10
Жереми Бела
ЛВ
7
Жилберту
ПВ
86
Зини
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Остались в запасе
23
Раис М'Боли
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
14
Хишам Будауи
ЦП
5
Зинеддин Белаид
ЦФ
Остались в запасе
12
Каду
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
13
Ту Карнейру
ЛЗ
20
Эштрела
ЦП
15
Бени
ЦП
10
Жереми Бела
ЛВ
7
Жилберту
ПВ
86
Зини
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Статистика матча Алжир - Ангола
4
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
14
2
Нарушения
11
16
Офсайды
4
0
Количество передач
508
262
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Исса Си
Стадион:
Стад де ля Пэй
Посещаемость:
19740 из 40000 зрителей (49%)
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