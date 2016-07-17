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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рома - Ахмат
Рома - Ахмат: обзор матча 17 июля 2016
Рома
17.07.2016, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Ахмат
41'
Д. Перотти
54'
Э. Джеко
85'
Р. Маркицца
52'
Г. Теодор Грозав
77'
Г. Теодор Грозав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Ахмат
ГОЛ! 3:2!
Р. Маркицца
85'
Замена
Л. Ди Ливио
️️️️
В. Торосидис
80'
77'
ГОЛ! 2:2!
Г. Теодор Грозав
Замена
Р. Маркицца
️️️️
Жуан
72'
68'
Замена
П. Кен
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Э. Де Сантис
️️️️
К. Строотман
65'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Э. Джеко
64'
60'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
54'
52'
ГОЛ! 1:1!
Г. Теодор Грозав
46'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Митришев
Замена
М. Сек
️️️️
К. Манолас
46'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Руй
46'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
К. Д'Урсо
46'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
Д. Перотти
46'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
М. Салах
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Перотти
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
10
Кристиан Д'Урсо
ЛП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Диего Перотти
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЛП
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рома
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
3
Эрос Де Сантис
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
88
Педро Кен
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
3-2-3-1-1
18
Лобонц
33
Эмерсон
44
Манолас
15
Жуан
6
Мариу Руй
35
Торосидис
10
Д'Урсо
8
Перотти
8
Строотман
10
Салах
10
Джеко
4-1-3-1-1
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
2
Родолфо
3
Плиев
22
Пирис
19
Иванов
14
Кузяев
37
Грозав
95
Митришев
9
Балай
35
Торосидис
52
Ди Ливио
52
Ди Ливио
35
Торосидис
44
Манолас
24
Сек
24
Сек
44
Манолас
15
Жуан
5
Маркицца
5
Маркицца
15
Жуан
8
Строотман
3
Де Сантис
3
Де Сантис
8
Строотман
10
Салах
23
Гьембер
23
Гьембер
10
Салах
8
Перотти
11
Риччи
11
Риччи
8
Перотти
6
Мариу Руй
11
Итурбе
11
Итурбе
6
Мариу Руй
10
Д'Урсо
10
Тотти
10
Тотти
10
Д'Урсо
10
Джеко
9
Понсе
9
Понсе
10
Джеко
14
Кузяев
88
Кен
88
Кен
14
Кузяев
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
95
Митришев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
95
Митришев
Остались в запасе
Рома
Ахмат
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рома - Ахмат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
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