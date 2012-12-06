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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - АИК
Днепр - АИК: обзор матча 06 декабря 2012
Днепр
06.12.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
4 : 0
Завершен
АИК
20'
Н. Калинич (П)
39'
Р. Зозуля
52'
Р. Зозуля
86'
С. Кравченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - АИК
90'
+2
Замена
Р. Ахман-Перссон
️️️️
Р. Квайсон
89'
Желтая карточка
К. Карикари
88'
Желтая карточка
С. Боргес
ГОЛ! 4:0!
С. Кравченко
Пас отдал
Жулиано
86'
69'
Желтая карточка
Р. Квайсон
65'
Замена
К. Карикари
️️️️
И. Моро
65'
Замена
Д. Густавссон
️️️️
В. Люндберг
Замена
А. Алиев
️️️️
И. Стринич
57'
Замена
В. Денисов
️️️️
Н. Калинич
57'
ГОЛ! 3:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
Жулиано
52'
Замена
А. Федецкий
️️️️
О. Мазух
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
Е. Коноплянка
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Калинич
20'
19'
Желтая карточка
М. Лорентсон
Желтая карточка
О. Мазух
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
АИК
27
Иван Турина
ВР
4
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
3
Пер Карлссон
ЦЗ
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
16
Мартин Лорентсон
ПЗ
20
Ибрахима Моро
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
13
Хельги Даниэльссон
ЦП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
АИК
13
Кенни Страматопулос
ВР
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
8
Даниэль Тьернстрем
ЦП
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
30
Атакора Лалавеле
ПП
90
Даниэль Густавссон
ПВ
22
Кваме Карикари
ЦФ
4-2-2-2
27
Лаштувка
3
Мазух
14
Чеберячко
23
Стринич
5
Мандзюк
29
Ротань
14
Кравченко
22
Коноплянка
20
Жулиано
10
Зозуля
9
Калинич
4-3-3
27
Турина
16
Лорентсон
3
Карлссон
2
Бэкмэн
4
Йоханссон
20
Моро
5
Боргес
13
Даниэльссон
19
Квайсон
23
Люндберг
18
Бангура
9
Калинич
29
Денисов
29
Денисов
9
Калинич
3
Мазух
44
Федецкий
44
Федецкий
3
Мазух
23
Стринич
88
Алиев
88
Алиев
23
Стринич
19
Квайсон
6
Ахман-Перссон
6
Ахман-Перссон
19
Квайсон
23
Люндберг
90
Густавссон
90
Густавссон
23
Люндберг
20
Моро
22
Карикари
22
Карикари
20
Моро
Остались в запасе
Днепр
АИК
8
Руслан Бабенко
ЦП
16
Денис Шелихов
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
13
Кенни Страматопулос
ВР
8
Даниэль Тьернстрем
ЦП
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
30
Атакора Лалавеле
ПП
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
16
Денис Шелихов
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
13
Кенни Страматопулос
ВР
8
Даниэль Тьернстрем
ЦП
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
30
Атакора Лалавеле
ПП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Днепр - АИК
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Днепр-Арена
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