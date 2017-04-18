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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Бавария
Реал - Бавария: обзор матча 18 апреля 2017
Реал
18.04.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
4 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Бавария
76'
К. Роналду
105'
К. Роналду
109'
К. Роналду
112'
М. Асенсио
53'
Р. Левандовски (П)
78'
С. Рамос (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бавария
Замена
М. Ковачич
️️️️
Т. Кроос
114'
ГОЛ! 4:2!
М. Асенсио
112'
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
109'
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
С. Рамос
105'
101'
Желтая карточка
А. Роббен
88'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Р. Левандовски
84'
Вторая желтая
А. Видаль
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Рамос
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Каземиро
76'
75'
Желтая карточка
М. Хуммельс
75'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Л. Васкес
️️️️
Иско
71'
71'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Рибери
70'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Бензема
64'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Каземиро
41'
6'
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
4-1-2-2-1
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
15
Хуммельс
5
Алаба
3
Алонсо
23
Видаль
6
Алькантара
10
Роббен
7
Рибери
9
Левандовски
9
Бензема
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Бензема
8
Кроос
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Кроос
22
Иско
17
Васкес
17
Васкес
22
Иско
9
Левандовски
6
Киммих
6
Киммих
9
Левандовски
7
Рибери
11
Коста
11
Коста
7
Рибери
3
Алонсо
13
Мюллер
13
Мюллер
3
Алонсо
Остались в запасе
Реал
Бавария
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Бавария
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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