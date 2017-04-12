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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Реал
Бавария - Реал: обзор матча 12 апреля 2017
Бавария
12.04.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Реал
26'
А. Видаль
47'
К. Роналду
77'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Реал
90'
+1
Замена
М. Ковачич
️️️️
Марсело
Желтая карточка
А. Видаль
90'
84'
Замена
Х. Родригес
️️️️
К. Бензема
Замена
К. Коман
️️️️
Т. Мюллер
81'
77'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
М. Асенсио
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Рибери
66'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Х. Алонсо
65'
Вторая желтая
Х. Мартинес
62'
59'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Х. Мартинес
58'
Желтая карточка
Х. Алонсо
47'
47'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
Пенальти не реализован!
А. Видаль
45'
+1
45'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
44'
Желтая карточка
Т. Кроос
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
Т. Алькантара
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Реал
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
21
Лам
6
Алькантара
88
Мартинес
3
Алонсо
23
Видаль
7
Рибери
10
Роббен
13
Мюллер
4-1-2-3
1
Навас
14
Карвахаль
6
Начо
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
3
Алонсо
24
Бернат
24
Бернат
3
Алонсо
7
Рибери
11
Коста
11
Коста
7
Рибери
13
Мюллер
21
Коман
21
Коман
13
Мюллер
18
Бэйл
10
Асенсио
10
Асенсио
18
Бэйл
12
Марсело
8
Ковачич
8
Ковачич
12
Марсело
9
Бензема
23
Родригес
23
Родригес
9
Бензема
Остались в запасе
Бавария
Реал
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Бавария - Реал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
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