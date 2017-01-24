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Расписание матчей
Кубок Африки
Марокко - Кот-д'Ивуар
Марокко - Кот-д'Ивуар: обзор матча 24 января 2017
Марокко
24.01.2017, вторник, 22:00
Кубок африканских наций, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Кот-д'Ивуар
64'
Р. Алиуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марокко - Кот-д'Ивуар
Замена
Х. Бутаиб
️️️️
Р. Алиуи
90'
+2
Желтая карточка
М. Моанд
87'
84'
Замена
М. Градель
️️️️
Ф. Кессье
Замена
М. Оббади
️️️️
Ф. Файр
83'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
82'
75'
Замена
Д. Коджиа
️️️️
В. Заа
70'
Желтая карточка
В. Заа
ГОЛ! 1:0!
Р. Алиуи
Пас отдал
Ю. Эн-Несири
64'
58'
Желтая карточка
Э. Байи
52'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Ш. Дукур
Замена
Р. Алиуи
️️️️
А. Бухаддуз
42'
Желтая карточка
М. Бенатиа
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
17
Набиль Дирар
ЦП
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
11
Файкал Файр
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
20
Азиз Бухаддуз
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Кот-д'Ивуар
16
Сильвен Гбохуо
ВР
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
19
Симон Дели
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Шейк Дукур
ОП
20
Серей Ди
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
8
Саломон Калу
ЛФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
22
Яссин Эль Харруби
ВР
19
Мунир Оббади
ВР
18
Амин Аттуши
ЦЗ
3
Фуад Чафик
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
13
Халид Бутаиб
ЦФ
23
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
1
Саюба Манде
ВР
4
Ламин Коне
ЦЗ
18
Адама Траоре
ЦЗ
22
Мамаду Багайоко
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
3
Серж Н'Гуессан
ПП
14
Джонатан Коджиа
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
4-4-2
12
Моанд
3
Мендиль
5
Бенатиа
6
Сайсс
4
Да Кошта
17
Дирар
11
Файр
8
Эль-Ахмади
14
Буссуфа
19
Эн-Несири
20
Бухаддуз
4-1-2-1-2
16
Гбохуо
17
Орье
21
Байи
19
Дели
5
Канон
10
Дукур
20
Ди
8
Кессье
10
Заа
12
Бони
8
Калу
11
Файр
19
Оббади
19
Оббади
11
Файр
Алиуи
13
Бутаиб
13
Бутаиб
Алиуи
20
Бухаддуз
23
Алиуи
23
Алиуи
20
Бухаддуз
10
Дукур
4
Сери
4
Сери
10
Дукур
8
Кессье
15
Градель
15
Градель
8
Кессье
10
Заа
14
Коджиа
14
Коджиа
10
Заа
Остались в запасе
Марокко
Кот-д'Ивуар
18
Амин Аттуши
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
3
Фуад Чафик
ПЗ
1
Яссин Буну
ВР
22
Яссин Эль Харруби
ВР
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
23
Бадра Али Сангаре
ВР
1
Саюба Манде
ВР
4
Ламин Коне
ЦЗ
18
Адама Траоре
ЦЗ
22
Мамаду Багайоко
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
3
Серж Н'Гуессан
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
18
Амин Аттуши
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
3
Фуад Чафик
ПЗ
1
Яссин Буну
ВР
22
Яссин Эль Харруби
ВР
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
23
Бадра Али Сангаре
ВР
1
Саюба Манде
ВР
4
Ламин Коне
ЦЗ
18
Адама Траоре
ЦЗ
22
Мамаду Багайоко
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
3
Серж Н'Гуессан
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Марокко - Кот-д'Ивуар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Нянт Алиум
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