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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Португалия - Мексика
Португалия - Мексика: обзор матча 18 июня 2017
Португалия
18.06.2017, воскресенье, 18:00
Кубок конфедераций, группа A, 1 тур
2 : 2
Завершен
Мексика
34'
Р. Куарежма
86'
С. Соареш
42'
Чичарито
90+1'
Э. Морено
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Мексика
Желтая карточка
А. Гомеш
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Э. Морено
Пас отдал
Д. Дос Сантос
ГОЛ! 2:1!
С. Соареш
86'
Замена
А. Силва
️️️️
Р. Куарежма
82'
79'
Замена
О. Перальта
️️️️
Р. Хименес
73'
Желтая карточка
А. Гуардадо
Желтая карточка
А. Силва
68'
67'
Замена
Н. Араужо
️️️️
К. Сальседо
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Моутинью
58'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Нани
58'
57'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
К. Вела
42'
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
К. Вела
ГОЛ! 1:0!
Р. Куарежма
Пас отдал
К. Роналду
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Мигель Лаюн
ЛЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Карлос Сальседо
ПЗ
9
Рауль Хименес
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
(К)
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Джонатан
ЦП
11
Карлос Вела
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Португалия
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
16
Пицци
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
9
Андре Силва
ЦФ
Мексика
12
Родольфо Кота
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
21
Луис Рейес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
17
Юрген Дамм
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
6
Фонте
3
Пепе
21
Соареш
14
Карвалью
8
Моутинью
15
Гомеш
17
Нани
20
Куарежма
7
Роналду
4-1-2-2-1
13
Очоа
3
Сальседо
5
Рейес
15
Морено
7
Лаюн
18
Гуардадо
16
Эррера
6
Джонатан
11
Вела
9
Хименес
14
Чичарито
17
Нани
18
Мартинш
18
Мартинш
17
Нани
8
Моутинью
23
Силва
23
Силва
8
Моутинью
20
Куарежма
9
Силва
9
Силва
20
Куарежма
3
Сальседо
2
Араужо
2
Араужо
3
Сальседо
9
Хименес
19
Перальта
19
Перальта
9
Хименес
11
Вела
6
Дос Сантос
6
Дос Сантос
11
Вела
Остались в запасе
Португалия
Мексика
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
10
Бернарду Силва
АП
16
Пицци
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
12
Родольфо Кота
ВР
17
Юрген Дамм
ЦП
1
Альфредо Талавера
ВР
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
21
Луис Рейес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
10
Бернарду Силва
АП
16
Пицци
АП
Остались в запасе
12
Родольфо Кота
ВР
17
Юрген Дамм
ЦП
1
Альфредо Талавера
ВР
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
21
Луис Рейес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Статистика матча Португалия - Мексика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
"Первый"
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