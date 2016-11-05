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Крылья Советов - Урал
Крылья Советов - Урал: обзор матча 05 ноября 2016
Крылья Советов
05.11.2016, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Урал
45+2'
С. Корниленко
65'
С. Корниленко
22'
Д. Коробов
73'
Г. Чантурия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Урал
90'
Желтая карточка
А. Фидлер
89'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Г. Чантурия
Замена
Б. Садик
️️️️
Д. Ятченко
87'
82'
Замена
С. Серченков
️️️️
Ч. Лунгу
Желтая карточка
Е. Башкиров
75'
73'
ГОЛ! 2:2!
Г. Чантурия
Пас отдал
Р. Павлюченко
Замена
А. Чочиев
️️️️
К. Паскуато
71'
70'
Желтая карточка
Р. Павлюченко
ГОЛ! 2:1!
С. Корниленко
65'
ГОЛ! 1:1!
С. Корниленко
Пас отдал
К. Паскуато
45'
+2
Желтая карточка
М. Родич
37'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коробов
15'
Замена
С. Подоксенов
️️️️
Р. Емельянов
9'
Желтая карточка
Д. Кулаков
2'
Желтая карточка
А. Данцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Крылья Советов
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-4-1-2
1
Лория
33
Ятченко
30
Надсон
0
Таранов
23
Родич
44
Башкиров
15
Цаллагов
34
Маргасов
89
Молло
12
Корниленко
8
Паскуато
4-2-2-1-1
12
Заболотный
15
Кулаков
15
Новиков
14
Фонтанелло
7
Данцев
92
Емельянов
10
Фидлер
9
Чантурия
10
Лунгу
7
Коробов
10
Павлюченко
8
Паскуато
11
Чочиев
11
Чочиев
8
Паскуато
33
Ятченко
9
Садик
9
Садик
33
Ятченко
92
Емельянов
8
Подоксенов
8
Подоксенов
92
Емельянов
9
Чантурия
16
Ставпец
16
Ставпец
9
Чантурия
10
Лунгу
8
Серченков
8
Серченков
10
Лунгу
Остались в запасе
Крылья Советов
Урал
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Остались в запасе
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Крылья Советов - Урал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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