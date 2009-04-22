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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Cибирь
Салют - Cибирь: обзор матча 22 апреля 2009
Салют
22.04.2009, среда, 18:30
Россия. Первый дивизион, 6 тур
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Cибирь
Красная карточка
М. Васильев
Желтая карточка
С. Чепчугов
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Н. Самойлов
Желтая карточка
В. Старков
Желтая карточка
А. Медведев
Желтая карточка
А. Дегтярев
Замена
Д. Ткачук
️️️️
М. Шевченко
Желтая карточка
Н. Самойлов
Вторая желтая
А. Житников
Желтая карточка
А. Житников
Замена
И. Шестаков
️️️️
Л. Зуев
Желтая карточка
А. Шуленин
Замена
А. Житников
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
В. Ланько
️️️️
Е. Шелютов
Замена
️️️️
А. Дегтярев
Желтая карточка
Е. Зиновьев
Желтая карточка
А. Бекетов
Желтая карточка
В. Лешонок
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
0
Максим Васильев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
0
Андрей Порошин
ЦФ
0
Евгений Шелютов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Александр Васильев
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
52
Евгений Зиновьев
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Салют
31
Денис Ткачук
ЛВ
0
Виталий Ланько
ЦФ
Cибирь
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
22
Игорь Шестаков
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
3-5-2
16
Котов
17
Старков
0
Васильев
13
Марков
9
Лешонок
25
Шипицин
5
Кушов
7
Бекетов
7
Шевченко
0
Шелютов
0
Порошин
3-2-3-1-1
1
Чепчугов
2
Аравин
4
Выходил
17
Бухряков
2
Самойлов
3
Молош
52
Зиновьев
9
Шуленин
7
Васильев
23
Зуев
13
Медведев
0
Шелютов
0
Ланько
0
Ланько
0
Шелютов
7
Шевченко
31
Ткачук
31
Ткачук
7
Шевченко
2
Самойлов
91
Кузнецов
91
Кузнецов
2
Самойлов
52
Зиновьев
15
Житников
15
Житников
52
Зиновьев
23
Зуев
22
Шестаков
22
Шестаков
23
Зуев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
Остались в запасе
Салют
Cибирь
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Салют - Cибирь
4
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
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24.10.2026
Зенит
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Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Салют
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