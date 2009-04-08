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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Луч
Cибирь - Луч: обзор матча 08 апреля 2009
Cибирь
08.04.2009, среда, 16:00
Россия. Первый дивизион, 3 тур
1 : 0
Завершен
Луч
78'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Луч
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Житников
+1
Замена
А. Аравин
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
П. Смуров
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
Ю. Роденков
ГОЛ! 1:0!
А. Медведев
Пас отдал
Д. Молош
Желтая карточка
Д. Бухряков
Желтая карточка
Р. Новкович
Желтая карточка
И. Шестаков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
52
Евгений Зиновьев
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Раде Новкович
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Cибирь
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
Луч
0
Павел Смуров
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
3-2-2-1-2
1
Чепчугов
3
Молош
4
Выходил
17
Бухряков
2
Самойлов
15
Житников
9
Шуленин
52
Зиновьев
22
Шестаков
11
Дегтярев
13
Медведев
4-4-2
1
Чичкин
0
Новкович
5
Кристич
24
Казанцев
7
Данцев
28
Мамаев
69
Дедечко
13
Кудряшов
9
Михалев
93
Роденков
0
Сахневич
52
Зиновьев
2
Аравин
2
Аравин
52
Зиновьев
15
Житников
8
Васильев
8
Васильев
15
Житников
28
Мамаев
0
Смуров
0
Смуров
28
Мамаев
93
Роденков
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
93
Роденков
Остались в запасе
Cибирь
Луч
Остались в запасе
Остались в запасе
Статистика матча Cибирь - Луч
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Стадион:
Спартак
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