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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Барселона
Бавария - Барселона: обзор матча 14 апреля 2009
Бавария
14.04.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
1 : 1
Завершен
Барселона
47'
Ф. Рибери
72'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Барселона
Желтая карточка
К. Лелль
Желтая карточка
Т. Боровски
Замена
А. Глеб
️️️️
А. Иньеста
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Х. Соса
Замена
Т. Боровски
️️️️
З. Роберто
ГОЛ! 1:1!
Я. Туре
Пас отдал
Хави
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
З. Роберто
Желтая карточка
М. Демичелис
Желтая карточка
К. Пуйоль
17'
Желтая карточка
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
12
Зе Роберто
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
7
Хосе Соса
ПП
7
Франк Рибери
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Александр Глеб
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
4-4-2
22
Бутт
21
Лам
2
Демичелис
2
Лусио
22
Лелль
12
Зе Роберто
6
ван Боммел
16
Оттль
7
Соса
18
Тони
7
Рибери
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
6
Хави
42
Туре
20
Кейта
10
Месси
9
Это'О
8
Иньеста
12
Зе Роберто
6
Боровски
6
Боровски
12
Зе Роберто
7
Соса
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
7
Соса
8
Иньеста
11
Глеб
11
Глеб
8
Иньеста
Остались в запасе
Бавария
Барселона
1
Михаэль Ренсинг
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бавария - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Стефано Айрольди
Паоло Кальканьо (оба - Италия)
Делегат:
Дейн Йост (Словения)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая); "Спорт" 01:40 (в записи)
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