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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Бавария
Барселона - Бавария: обзор матча 08 апреля 2009
Барселона
08.04.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Бавария
9'
Л. Месси
13'
С. Это'О
38'
Л. Месси
43'
Т. Анри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бавария
Желтая карточка
Р. Маркес
Замена
Б. Кркич
️️️️
С. Это'О
Замена
С. Бускетс
️️️️
Я. Туре
Замена
Х. Соса
️️️️
З. Роберто
Замена
С. Кейта
️️️️
Т. Анри
Желтая карточка
М. Демичелис
Желтая карточка
К. Лелль
Замена
А. Оттль
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 4:0!
Т. Анри
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Т. Анри
Желтая карточка
Л. Месси
17'
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
Пас отдал
Л. Месси
13'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Это'О
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
22
Кристиан Лелль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
12
Зе Роберто
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ПП
7
Франк Рибери
ЛФ
18
Лука Тони
ЦФ
34
Хамит Алтынтоп
РФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Барселона
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Хосе Соса
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
4-1-2-1-2
26
Вальдес
5
Пуйоль
3
Пике
4
Маркес
10
Алвес
42
Туре
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
12
Анри
9
Это'О
4-3-3
22
Бутт
30
Оддо
2
Демичелис
33
Брено
22
Лелль
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
12
Зе Роберто
34
Алтынтоп
18
Тони
7
Рибери
42
Туре
5
Бускетс
5
Бускетс
42
Туре
12
Анри
20
Кейта
20
Кейта
12
Анри
9
Это'О
9
Кркич
9
Кркич
9
Это'О
12
Зе Роберто
7
Соса
7
Соса
12
Зе Роберто
34
Алтынтоп
16
Оттль
16
Оттль
34
Алтынтоп
Остались в запасе
Барселона
Бавария
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Михаэль Ренсинг
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Остались в запасе
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Статистика матча Барселона - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн
Мартин Аткинсон (оба - Англия)
Делегат:
Alfred Ludwig (Австрия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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