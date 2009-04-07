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Лига чемпионов 2026/2027
Вильярреал - Арсенал
Вильярреал - Арсенал: обзор матча 07 апреля 2009
Вильярреал
07.04.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
1 : 1
Завершен
Арсенал
10'
М. Сенна
66'
Э. Адебайор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Арсенал
Желтая карточка
С. Насри
Замена
️️️️
А. Ибагаса
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Р. Пирес
️️️️
Х. Льоренте
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
М. Фернандес
️️️️
Кани
+2
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
Э. Адебайор
Замена
Й. Джуру
️️️️
В. Галлас
Травма
В. Галлас
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
Л. Фабиански
️️️️
М. Альмуния
ГОЛ! 1:0!
М. Сенна
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
8
Кани
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
14
Самир Насри
АП
15
Невес Денилсон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Нихат
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
2
Гонсало
6
Лопес
7
Ибагаса
9
Эгурен
19
Сенна
8
Кани
25
Росси
12
Льоренте
4-1-3-1-1
1
Альмуния
3
Санья
36
Галлас
2
Туре
3
Клиши
8
Сонг
15
Денилсон
4
Фабрегас
32
Уолкотт
14
Насри
25
Адебайор
12
Льоренте
8
Пирес
8
Пирес
12
Льоренте
8
Кани
14
Фернандес
14
Фернандес
8
Кани
1
Альмуния
22
Фабиански
22
Фабиански
1
Альмуния
36
Галлас
5
Джуру
5
Джуру
36
Галлас
32
Уолкотт
27
Эбуэ
27
Эбуэ
32
Уолкотт
Остались в запасе
Вильярреал
Арсенал
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
9
Нихат
ЦФ
Остались в запасе
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вильярреал - Арсенал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Том Хеннинг Эвребё
(Осло)
Помощники судьи:
Гейр-Оге Холен
Даг-Роджер Неббен (оба - Норвегия)
Делегат:
Герхард Капль (Австрия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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