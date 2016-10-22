Локомотив (мол) - ЦСКА (мол)

|24 тур
|15 апреля, пятница
|13:00
|Локомотив (мол)
|3:2
|ЦСКА (мол)
|10 тур
|25 сентября, пятница
|16:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Локомотив (мол)
|24 тур
|15 апреля, пятница
|13:00
|Локомотив (мол)
|3:2
|ЦСКА (мол)
|10 тур
|25 сентября, пятница
|16:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Локомотив (мол)
|27 тур
|9 мая, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|1:0
|ЦСКА (мол)
|8 тур
|20 сентября, суббота
|12:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Локомотив (мол)
|30 тур
|14 мая, среда
|14:00
|ЦСКА (мол)
|4:3
|Локомотив (мол)
|3 тур
|27 июля, суббота
|18:00
|Локомотив (мол)
|1:3
|ЦСКА (мол)
|28 тур
|11 мая, суббота
|14:00
|Локомотив (мол)
|0:0
|ЦСКА (мол)
|14 тур
|3 ноября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Локомотив (мол)
|Второй этап, 12 тур
|1 мая, вторник
|14:00
|Локомотив (мол)
|0:2
|ЦСКА (мол)
|Второй этап, 6 тур
|23 марта, пятница
|17:00
|ЦСКА (мол)
|1:3
|Локомотив (мол)
|30 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Локомотив (мол)
|3:1
|ЦСКА (мол)
|15 тур
|21 июня, вторник
|18:00
|ЦСКА (мол)
|1:0
|Локомотив (мол)
|20 тур
|11 сентября, суббота
|14:00
|Локомотив (мол)
|1:0
|ЦСКА (мол)
|6 тур
|16 апреля, пятница
|14:00
|ЦСКА (мол)
|2:1
|Локомотив (мол)
|18 тур
|15 августа, суббота
|16:00
|Локомотив (мол)
|1:0
|ЦСКА (мол)
|4 тур
|11 апреля, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:2
|Локомотив (мол)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М (мол)
|30
|21
|5
|4
|78:29
|+49
|68
|2.
|ЦСКА (мол)
|30
|20
|6
|4
|64:22
|+42
|66
|3.
|Зенит (мол)
|30
|16
|6
|8
|64:36
|+28
|54
|4.
|Краснодар (мол)
|30
|15
|6
|9
|68:42
|+26
|51
|5.
|Локомотив (мол)
|30
|15
|6
|9
|61:43
|+18
|51
|6.
|Ахмат (мол)
|30
|15
|6
|9
|50:34
|+16
|51
|7.
|Рубин (мол)
|30
|12
|11
|7
|48:46
|+2
|47
|8.
|Анжи (мол)
|30
|13
|3
|14
|49:56
|-7
|42
|9.
|Арсенал Т (мол)
|30
|9
|7
|14
|38:44
|-6
|34
|10.
|Кр. Советов (мол)
|30
|8
|9
|13
|27:50
|-23
|33
|11.
|Томь (мол)
|30
|7
|10
|13
|43:58
|-15
|31
|12.
|Ростов (мол)
|30
|8
|6
|16
|35:52
|-17
|30
|13.
|Оренбург (мол)
|30
|6
|12
|12
|32:46
|-14
|30
|14.
|Урал (мол)
|30
|6
|11
|13
|38:60
|-22
|29
|15.
|Уфа (мол)
|30
|4
|9
|17
|28:70
|-42
|21
|16.
|Амкар (мол)
|30
|3
|11
|16
|30:65
|-35
|20