Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арсенал-2 - Зенит
Арсенал-2 - Зенит: обзор матча 20 июля 2016
Арсенал-2
20.07.2016, среда, 16:30
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 1 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал-2 - Зенит
89'
Замена
А. Асташкин
️️️️
Л. Имедашвили
Желтая карточка
А. Гордиенко
88'
Замена
А. Жаринов
️️️️
Д. Стародуб
82'
77'
Замена
Д. Масютин
️️️️
И. Молтенинов
Замена
А. Матренов
️️️️
Н. Сорокин
72'
Замена
А. Гордиенко
️️️️
В. Альшанский
67'
61'
Замена
Д. Селищев
️️️️
Д. Булатов
Замена
Д. Шилов
️️️️
С. Игнатьев
60'
Желтая карточка
А. Фарион
57'
46'
Замена
В. Есин
️️️️
А. Леднев
46'
Замена
М. Игошин
️️️️
А. Закарлюка
Желтая карточка
В. Кормишин
34'
Желтая карточка
Р. Гагиты
31'
21'
Желтая карточка
А. Соловьёв
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
82
Владислав Суслов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
2
Никита Сорокин
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
73
Ренат Гагиты
ЦП
33
Александр Котенко
ЦП
96
Янис Линда
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
97
Владислав Кормишин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Черьевский
Зенит
12
Артем Загребин
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
94
Кирилл Муромцев
ЦЗ
8
Даниил Остапенко
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
21
Денис Булатов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Михаил Соловьев
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
94
Александр Матренов
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
90
Николай Извеков
ЦП
80
Александр Гордиенко
ЦП
72
Александр Жаринов
ЦФ
Зенит
33
Вадим Хренов
ВР
25
Денис Масютин
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Максим Игошин
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
58
Александр Асташкин
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
4-4-2
82
Суслов
66
Ежов
2
Сорокин
55
Фарион
11
Стародуб
27
Игнатьев
33
Котенко
96
Линда
73
Гагиты
97
Кормишин
30
Альшанский
4-2-4
12
Загребин
54
Соловьёв
44
Чубукин
94
Муромцев
14
Леднев
8
Остапенко
17
Алфёров
17
Закарлюка
84
Молтенинов
21
Булатов
44
Имедашвили
11
Стародуб
72
Жаринов
72
Жаринов
11
Стародуб
2
Сорокин
94
Матренов
94
Матренов
2
Сорокин
30
Альшанский
80
Гордиенко
80
Гордиенко
30
Альшанский
27
Игнатьев
9
Шилов
9
Шилов
27
Игнатьев
84
Молтенинов
25
Масютин
25
Масютин
84
Молтенинов
21
Булатов
77
Селищев
77
Селищев
21
Булатов
44
Имедашвили
58
Асташкин
58
Асташкин
44
Имедашвили
14
Леднев
27
Есин
27
Есин
14
Леднев
17
Закарлюка
3
Игошин
3
Игошин
17
Закарлюка
Остались в запасе
Арсенал-2
Зенит
90
Николай Извеков
ЦП
35
Максим Староверов
ВР
Главный тренер
Юрий Черьевский
33
Вадим Хренов
ВР
22
Евгений Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Михаил Соловьев
Остались в запасе
90
Николай Извеков
ЦП
35
Максим Староверов
ВР
Остались в запасе
33
Вадим Хренов
ВР
22
Евгений Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Юрий Черьевский
Главный тренер
Михаил Соловьев
Статистика матча Арсенал-2 - Зенит
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Новости команд
Все
Арсенал-2
Зенит
«Родина-М» – «Арсенал-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Глушаков назвал условия для выхода на поле в Кубке России
31 июля
«Родина-М» – «Арсенал-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Глушаков назвал условия для выхода на поле в Кубке России
31 июля
СКА Басты прошел профессионалов на старте Кубка России
29 июля
2
«СКА» – «Зенит» Пенза: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+