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    Юрий Черьевский

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Черьевский
    Гражданство Россия
    Дата рождения 16 января 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арсенал-2 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2016 Арсенал-2 0 : 0 Зенит
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