Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Суперкубок России
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 07 марта 2009
Рубин
07.03.2009, суббота, 14:00
Суперкубок России, Финал
1 : 2
Завершен
ЦСКА
62'
Р. Шаронов
42'
Д. Шемберас
113'
Т. Нецид
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - ЦСКА
Желтая карточка
А. Горбанец
115'
113'
Желтая карточка
Т. Нецид
113'
ГОЛ! 1:2!
Т. Нецид
Вторая желтая
Г. Карадениз
105'
+2
103'
Замена
Рамон
️️️️
Э. Рахимич
Замена
А. Горбанец
️️️️
К. Нобоа
Желтая карточка
Г. Карадениз
Желтая карточка
Д. Шемберас
Желтая карточка
А. Березуцкий
Желтая карточка
М. Сибайя
Замена
Т. Нецид
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Д. Карвальо
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
А. Дзагоев
Желтая карточка
К. Нобоа
ГОЛ! 1:1!
Р. Шаронов
Пас отдал
Д. Квирквелия
Замена
А. Рязанцев
️️️️
С. Ребров
Замена
Г. Карадениз
️️️️
П. Быстров
ГОЛ! 0:1!
Д. Шемберас
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
В. Березуцкий
Желтая карточка
Р. Адамов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Петр Быстров
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
14
Сергей Ребров
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
25
Элвир Рахимич
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
0
Рамон
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-5-1
1
Рыжиков
16
Квирквелия
44
Навас
76
Шаронов
3
Салуквадзе
0
Быстров
40
Сибайя
37
Семак
16
Нобоа
14
Ребров
21
Адамов
4-5-1
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
17
Красич
25
Рахимич
5
Шемберас
66
Дзагоев
18
Жирков
19
Вагнер Лав
16
Нобоа
32
Горбанец
32
Горбанец
16
Нобоа
0
Быстров
61
Карадениз
61
Карадениз
0
Быстров
14
Ребров
7
Рязанцев
7
Рязанцев
14
Ребров
25
Рахимич
0
Рамон
0
Рамон
25
Рахимич
17
Красич
28
Карвальо
28
Карвальо
17
Красич
66
Дзагоев
15
Нецид
15
Нецид
66
Дзагоев
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
0
Евгений Черемисин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Рубин - ЦСКА
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Голубев Н.Б.
Пантелеев С.Г. (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
Бутенко А.П. (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый" 14:00 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
ЦСКА
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
1
ЦСКА хочет прописать сумму отступных в контракте Кисляка для европейских клубов
Вчера, 22:57
1
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
1
ЦСКА хочет прописать сумму отступных в контракте Кисляка для европейских клубов
Вчера, 22:57
1
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+