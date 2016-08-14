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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 14 августа 2016
Севилья
14.08.2016, воскресенье, 23:00
Суперкубок Испании
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Барселона
54'
Л. Суарес
81'
М. Эль-Хаддади
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Барселона
83'
Желтая карточка
Л. Суарес
81'
ГОЛ! 0:2!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Ф. Васкес
78'
76'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
70'
Замена
Гансо
️️️️
М. Краневиттер
69'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Л. Вьетто
61'
58'
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
П. Сарабия
️️️️
С. Эскудеро
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Туран
35'
Замена
Д. Суарес
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
Г. Меркадо
32'
27'
Замена
Л. Динь
️️️️
Ж. Матье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ПЗ
7
Витоло
(К)
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
20
Франко Васкес
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
66
Арда Туран
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-3-1
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
23
Рами
25
Меркадо
25
Мариано
15
Н'Зонзи
5
Краневиттер
7
Витоло
10
Кийотаке
20
Васкес
10
Вьетто
3-1-3-2-1
1
Браво
14
Маскерано
3
Пике
22
Матье
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
66
Туран
9
Суарес
5
Краневиттер
10
Гансо
10
Гансо
5
Краневиттер
18
Эскудеро
7
Сарабия
7
Сарабия
18
Эскудеро
10
Вьетто
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
22
Матье
12
Динь
12
Динь
22
Матье
8
Иньеста
4
Суарес
4
Суарес
8
Иньеста
66
Туран
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
66
Туран
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Давид Сорья
ВР
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Жорди Масип
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Севилья - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Помощники судьи:
Анхель Невадо Родригес (Испания)
Хосе Мануэль Фернандес Миранда (Испания)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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