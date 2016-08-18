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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 18 августа 2016
Барселона
18.08.2016, четверг, 00:00
Суперкубок Испании
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Барселона - Севилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
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Барселона
- : -
22.11.2026
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08.11.2026
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12.10.2026
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