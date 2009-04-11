Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Арсенал
Уиган Атлетик - Арсенал: обзор матча 11 апреля 2009
Уиган Атлетик
11.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 4
Завершен
Арсенал
19'
Х. Мидо
62'
Т. Уолкотт
73'
М. Сильвестр
90+1'
А. Аршавин
90+3'
А. Сонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Арсенал
+3
ГОЛ! 1:4!
А. Сонг
+1
ГОЛ! 1:3!
А. Аршавин
Желтая карточка
А. Сонг
Желтая карточка
Т. Брамбл
Желтая карточка
Э. Бойс
Замена
Д. Кумас
️️️️
Б. Уотсон
Желтая карточка
Р. ван Перси
ГОЛ! 1:2!
М. Сильвестр
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
М. Браун
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Н. Денилсон
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Аршавин
Замена
О. Капо
️️️️
Х. Мидо
Желтая карточка
К. Гиббс
Замена
М. Сильвестр
️️️️
Й. Джуру
ГОЛ! 1:0!
Х. Мидо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
19
Титус Брамбл
ЛЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЛП
20
Пауль Шарнер
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЛП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уиган Атлетик
28
Ричард Кингсон
ВР
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
6
Антуан Сибьерски
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Арсенал
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
32
Робин ван Перси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
4-4-2
43
Киркленд
19
Брамбл
3
Фигероа
17
Бойс
25
Мелхиот
26
Уотсон
20
Шарнер
17
Браун
25
Валенсия
0
Мидо
23
Родальега
4-5-1
22
Фабиански
3
Санья
5
Джуру
2
Туре
3
Гиббс
32
Уолкотт
4
Фабрегас
15
Денилсон
8
Сонг
32
Бендтнер
28
Аршавин
26
Уотсон
19
Кумас
19
Кумас
26
Уотсон
0
Мидо
20
Капо
20
Капо
0
Мидо
5
Джуру
16
Сильвестр
16
Сильвестр
5
Джуру
15
Денилсон
32
ван Перси
32
ван Перси
15
Денилсон
32
Уолкотт
25
Адебайор
25
Адебайор
32
Уолкотт
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Арсенал
6
Антуан Сибьерски
ЦП
28
Ричард Кингсон
ВР
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
6
Антуан Сибьерски
ЦП
28
Ричард Кингсон
ВР
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
Остались в запасе
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Уиган Атлетик - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Арсенал
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+